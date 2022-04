A raíz de la guerra de Ucrania, las sanciones derivadas y el incremento de precios, nos habéis consultado en nuestro Whatsapp por mensajes de audio que indican que va a haber desabastecimiento de combustible en gasolineras y de alimentos en los supermercados. En ambos casos llaman a hacer acopio de estos productos. Hemos hablado con asociaciones de los dos sectores de actividad y responden que la situación es de normalidad y que no hay riesgo.

En uno de los mensajes de audio, una mujer dice que una persona “metida en Repsol y gasolineras” le ha dicho que “van a poner piquetes” en gasolineras “para que la gente no pueda echar gasolina”. “El viernes dejan de suministrar y abastecer a las gasolineras, los camiones y demás que les llevan la gasolina. A partir del lunes empieza la huelga de transportistas indefinida“, señala.

Tanto Repsol como la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) niegan que existan contratiempos en el suministro en gasolineras. “No va a haber ningún problema de suministro en nuestras estaciones de servicio”, asegura a VerificaRTVE un portavoz de Repsol. “Las estaciones están funcionando con total normalidad. Va a haber gasolina durante todos estos días”, añade. Nacho Rabadán, secretario general de la CEEES, explica por teléfono que actualmente no hay “desabastecimiento” de combustible y no cree que vaya a producirse. “Creemos que no es probable que pase nada”, señala.

El mensaje de audio dice que está convocada una “huelga indefinida de transporte de mercancías” y eso es parcialmente erróneo también. La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte ha convocado un “paro indefinido” para el 14 de marzo, pero es una organización no mayoritaria y no se puede hablar de huelga pues no la convocan los sindicatos.

Las tres principales asociaciones de transporte de mercancías (CETM, FENADISMER y ASTIC) no secundan esta convocatoria y niegan que exista actualmente “desabastecimiento” de combustible. “Hemos trabajado con absoluta normalidad”, afirma Dulsé Díaz, secretario general adjunto de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM). Añade que el paro indefinido no está apoyado por el Comité Nacional de Transporte de Mercancías, que “representa a unas 60.000 empresas y 265.000 camiones, el 80 por ciento de la flota”.

“Para este fin de semana no hay riesgo de desabastecimiento, ya que el transporte funciona con normalidad”, recalca Juan José Gil, secretario general de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte (FENADISMER). El departamento de Prensa de la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) sostiene que “no hay riesgo de desabastecimiento”: “A día de hoy no lo hay”.