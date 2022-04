A raíz del 8M, esta semana despertó curiosidad una cuenta de Twitter, Gender Pay Gap Bot, que automáticamente mostraba la diferencia salarial entre hombres y mujeres en empresas que estaban publicando mensajes de apoyo al feminismo. Algunos usuarios se han preguntado por el origen de las cifras y nosotros también. Los datos son fiables, se han obtenido en la web Gender Pay Gap, dependiente de la Oficina de Igualdad del Gobierno del Reino Unido.

“En esta organización el salario medio por hora de las mujeres es un 26,8% más bajo que el de los hombres”. Esta ha sido la respuesta que ha recibido el fabricante de coches deportivos británico McLaren Automotive a su felicitación por el 8M en Twitter. La cuenta Gender Pay Gap Bot (@payGapApp/status), creada en marzo de 2021, ha aprovechado el Día Internacional de la Mujer de 2022 para pedir, tal y como reza en su biografía, que “dejen de decir obviedades y empiecen a arreglar el problema" de la brecha salarial.

“In this organisation, women's median hourly pay is 26.8% lower than men's. https://t.co/mD2VX2DEjX“