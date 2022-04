Cuentas prorrusas han asegurado que las imágenes con cadáveres en Bucha difundidas por Maxar son falsas porque no existen registros satelitales de esa fecha. Incluso el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, expone en esta entrevista para ‘Sky News’ (min 9.08) que tiene pruebas de que son falsas y alude a la conexión entre la compañía Maxar y el Pentágono. No es cierto. Todo parte de una mala utilización de los filtros en los servicios de búsqueda para encontrar estas imágenes.

La cuenta más relevante que ha compartido esta información falsa acude al propio registro de Maxar, donde dice haber confirmado que no hubo actividad de sus satélites ese día sobre la ciudad ucraniana. El experto en investigación digital Benjamin Strick ha explicado que esa actividad no se ve porque el filtro del registro está colocado para mostrar solo capturas con una inclinación máxima sobre el nadir del 30%. El nadir es la hipotética línea recta que iría desde el cenit hasta el centro de la Tierra, por tanto cayendo completamente perpendicular sobre el planeta.

“Pro-Russian accounts and 'fake news' sites are trying to claim that satellite imagery from @Maxar, posted by @nytimes, showing bodies on the streets of Ukraine's Bucha are fake, but in this thread, you're going to see how silly pro-Russian disinformation attempts can be ���� pic.twitter.com/kDcjkcfsvD“