Hemos visto imágenes en redes sociales que muestran un mercado destrozado por completo en Chernígov. Las imágenes son ciertas. Las hemos geolocalizado en el Mercado Central de esta localidad ucraniana y se deben a un ataque del 30 de marzo reconocido por las autoridades locales.

Una de las imágenes muestra un pasillo calcinado con puestos de chapa a los lados y cubierto por una bóveda de metal a la que ya no le queda apenas tela. Otra publicación en Twitter sitúa tres imágenes más en el Mercado Central de Chernígov: se aprecian unas casetas de ladrillos rojos quemadas y otra perspectiva de las anteriores de chapa metálica.

“25 years ago, when my father was my age, he used to sell shoes at the Chernihiv Central market.



After last nights bombings, the market is no more. pic.twitter.com/ee5qde2q9R“