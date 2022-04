Nos habéis preguntado en WhatsApp por la subida de los precios de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV). También hemos visto algunos contenidos en redes que lo atribuyen al Gobierno, como si fuera una compensación por la rebaja de 20 céntimos en el combustible que ha anunciado recientemente. Es un bulo. El precio de las ITV lo fija cada comunidad autónoma, sin intervención del ejecutivo central.

“El Gobierno en su propósito de sangrar a los ciudadanos nos sube los precios de las ITV. Nos baja 20 céntimos la gasolina temporalmente”, afirma un mensaje en Twitter .“Precios bajo el amparo del Estado”, señala otro usuario. “Hay teneis (sic) los 20 centimilllos que nos han rebajado”, afirma un tuit con una foto de una tabla con tarifas de ITV”. Algún contenido difundido en redes también vincula la subida del precio de la ITV con la guerra de Ucrania.

El Gobierno central no decide las tarifas de las ITV porque no es su competencia. El decreto que las regula determina en su artículo 19 que “el régimen tarifario” de las inspecciones “será establecido por la comunidad autónoma”. En esta tabla de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la ITV (AECA-ITV) puedes ver las tarifas vigentes en cada comunidad a fecha de 7 de marzo de 2022. El gráfico no incluye los precios de Madrid y Murcia porque estas comunidades no regulan las tarifas y el precio es libre.

Varios de los mensajes de redes que contienen esas afirmaciones falsas adjuntan una tabla con un aumento de tarifas de ITV en 2022 y responsabilizan al Gobierno por ese alza. También es falso. La tabla muestra la variación de precios en marzo de 2022 para la Comunidad Valenciana.

Esta tabla hace referencia a los precios de la ITV en la Comunidad Valenciana, no en toda España. VerificaRTVE

Esa subida en la Comunidad Valenciana es consecuencia de un contencioso judicial, como han relatado varios medios de comunicación (1,2 y 3). El gobierno valenciano decidió una rebaja de tarifas que las empresas concesionarias de ITV denunciaron ante la justicia. El Tribunal Supremo les dio finalmente la razón, por lo que los precios deben volver a subir.

Por tanto, no se trata de una subida de la ITV decidida por el Gobierno central ni por el Gobierno valenciano. Tampoco tiene relación con la guerra de Ucrania, sino con un recurso y una decisión judicial.