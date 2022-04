Gobierno y transportistas acuerdan una rebaja de 20 céntimos por litro de combustible hasta el 30 de junio

El Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera, en el que no está la plataforma convocante del paro indefinido, han alcanzado un acuerdo que incluye una rebaja de 20 céntimos por litro en el combustible hasta el 30 de junio. La Plataforma en Defensa del Transporte, con la que el Gobierno se ha reunido esta tarde tras haber insistido en esta reivindicación a lo largo de los últimos doce días, ha decidido mantener "de manera indefinida" los paros y se ha manifestado este viernes en Madrid, pese el acuerdo, que ha calificado de "migaja".

El Ministerio de Transportes ha anunciado, después de casi doce horas de reunión, un consenso alcanzado en la madrugada de este viernes, con el que ambas partes confían en convencer a los transportistas en paro indefinido a retomar finalmente su actividad.

El presidente del CNTC, Carmelo González Sayas, ha precisado a los periodistas que el acuerdo se ha tomado "por unanimidad".

No obstante, los responsables de la llamada Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte han insistido, tras confirmar que van a reunirse con el Gobierno esta tarde, en que el paro seguirá si no se alcanza un acuerdo, y de hecho este viernes se han manifestado frente a la sede del Ministerio del ramo en Madrid.

Llamamiento a retomar la actividad

Todas estas medidas entrarán en vigor una vez se apruebe el decreto ley que prepara el Ejecutivo para el consejo de ministros del próximo martes 29 de marzo como parte de su plan de respuesta al impacto económico de la guerra en Ucrania.

"El Gobierno ha cumplido con su parte y el sector del transporte debe ser responsable (...) no es admisible que se someta a la sociedad a más incertidumbre, las reivindicaciones del Comité y de la plataforma han sido ampliamente atendidas y no existen motivos ni excusas para no retomar totalmente la actividad", ha defendido la ministra de Transportes, Raquel Sánchez.

En rueda de prensa tras dar por finalizada la reunión, Sánchez ha pedido a los transportistas participantes en el paro de estos días que se lean el acuerdo y ha apelado a su "responsabilidad" para recuperar la normalidad después de los problemas de suministro registrados como consecuencia de su movilización.

Sobre el anunciado rechazo de la Plataforma a las medidas consensuadas por no haber sido partícipe de la negociación, la ministra ha insistido en que "lo importante no es quién se sienta en la mesa", y ha defendido que las asociaciones que forman parte del Comité son los interlocutores válidos debido a que fueron elegidas recientemente por todo el sector.

Preguntada por qué el Gobierno tardó en actuar más de una semana desde que arrancó el paro -el pasado 14 de marzo-, Sánchez ha subrayado que su incidencia fue "muy minoritaria" en un principio y que con el paso de los días ya se sumaron "muchos transportistas de buena fe" debido a que la subida del precio de los carburantes dificultaba su operativa.

No obstante, ha lamentado los actos violentos registrados desde que comenzaron las protestas, y ha recordado que se movilizaron en estos días 24.000 agentes para impedir este tipo de situaciones y garantizar la seguridad de 5.000 convoyes organizados para garantizar el suministro.

Cepsa, BP y Repsol ofrecen descuentos a transportistas

Con motivo de los altos precios del carburante y para hacer frente a las gasolineras 'low cost', algunas empresas de repostaje han comenzado a ofrecer descuentos a sus clientes.

Cepsa ofrecerá un descuento universal e inmediato de 10 céntimos por litro en cada repostaje, tanto a clientes particulares como a transportistas y otros profesionales, según ha señalado en un comunicado.

Por su parte, Repsol bajará otros 10 céntimos de euro por litro el precio de sus combustibles solo a los transportistas que paguen con la tarjeta Solred.

Además, la compañía BP rebajará en hasta 14 céntimos el litro de sus carburantes para transportistas y en hasta 12 céntimos para particulares.

Todas las compañías ofrecerán sus descuentos desde abril a junio en sus estaciones de servicio.