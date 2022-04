El paro indefinido de los transportistas por el alza del precio de los combustibles alcanza su undécimo día con nuevas movilizaciones y una situación agravada en los suministros. Las principales organizaciones del sector alimentario han hecho un llamamiento unánime al Gobierno y al sector del transporte para llegar a un acuerdo en la reunión prevista este jueves y cifran en 130 millones de euros las pérdidas diarias provocadas por la falta de materiales y de distribución de los productos. Algunas fábricas ya han comenzado a parar su actividad.

El Gobierno y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) se han reunido desde las 11:30 para concretar la cuantía de las ayudas de 500 millones para la compra de gasóleo profesional, una cita, adelantada del viernes al jueves, a la que, sin embargo, no ha sido invitada la Plataforma para la Defensa del Transporte, convocante del paro, que ha insistido en que no desconvocará las protestas mientras el Ejecutivo no se siente a negociar con ellos y ha convocado una manifestación este viernes en Madrid ante el Ministerio de Transportes.

Mientras, el presidente de la plataforma convocante de paro, Manuel Hernández, ha insistido en que van a mantener las protestas mientras la administración no les reciba, ya que no considera como "interlocutores válidos" a las organizaciones patronales que participan en el encuentro porque según asegura les han "engañado en multitud de ocasiones".

00.23 min Los convocantes del paro de transportistas: "Vamos a mantener el paro mientras esta administración no se digne a recibirnos"

A la reunión de este jueves han asistido la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez. El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, se mostraba confiado este miércoles en que en este encuentro se llegará a un acuerdo definitivo y adaptado a las necesidades del sector, y que el Ejecutivo no se levantará de la mesa hasta lograrlo.

Antes de la reunión, el presidente de Fenadismer, Julio Villaescusa, ha instado a tomar medidas "que probablemente en otro tiempo no parece que serían razonables en una economía de libre mercado" pero que en esta situación "hace falta sobre todo para evitar que los que más se han beneficiado, se vienen beneficiando y parece que quieren seguir beneficiándose no lo hagan en perjuicio de los que más dificultad tienen".

El presidente de Fetransa, Victor González, ha dicho por su parte que el sector de transporte está "absolutamente bloqueado" y ha recordado que el acuerdo alcanzado en diciembre, contempla medidas más allá del real decreto, como el "mantenimiento de las ayudas al abandono" y "la puesta en marcha de una ley que permita trabajar por debajo de costes". "Ese acuerdo lo vamos a tratar de hacer valer hoy, y no nos vamos a levantar de la mesa hasta que no tengamos esos tres acuerdos", ha dicho.

Llamamiento unánime a lograr un acuerdo Supermercados, fabricantes de alimentos, hosteleros, partidos políticos y sindicatos han apremiado al Gobierno a actuar cuanto antes para desactivar el paro de transportistas ante los problemas de abastecimiento. Las principales organizaciones del sector alimentario han hecho un llamamiento unánime para lograr un acuerdo con medidas que permitan paliar la situación del sector de los transportes ante el encarecimiento de los combustibles y poner fin al paro indefinido, después de que algunas de las grandes compañías, entre ellas la conservera Calvo, Azucarera, la galletera Cuétara o la cooperativa Dcoop (aceite y leche) hayan tenido que interrumpir sus procesos de fabricación e incluso han cerrado temporalmente sus plantas por la "falta de suministro". Las claves del paro de transportistas: quiénes bloquean las carreteras y cuáles son sus motivos Al llamamiento para llegar un acuerdo se han sumado los sindicatos CC.OO. y UGT, cuyos secretarios generales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, expresaban la pasada tarde en Madrid, durante la manifestación para pedir al Ejecutivo que frene la escalada de los precios, su confianza en que durante la reunión de este jueves entre el Gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) pueda alcanzarse un acuerdo que dé solución a los problemas del sector porque esto, han dicho, "no puede esperar más".