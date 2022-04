El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido de que esta semana el Gobierno llegará a un acuerdo con el sector del transporte para amortiguar el alza de los precios de los carburantes y finalizar los paros de los transportistas, que suman ya diez días consecutivos. Lo ha hecho en el Congreso de los Diputados, donde el PP le ha reprochado que no haya “hecho nada” y donde Sánchez ha evitado responder a algunas críticas por el cambio de postura del Gobierno ante el Sáhara Occidental.

"Vamos a llegar a un acuerdo, estoy convencido, esta semana con el sector del transporte para dar solución y para amortiguar el alza del precio del gasoil, y para entre todos hacer un gran plan que de respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania y para aprobarlo el 29 de marzo", ha asegurado Sánchez en la sesión de control al Ejecutivo.

La reunión del Gobierno con el Comité de Transportes que estaba prevista para el viernes se adelanta a este jueves y fuentes de Moncloa han asegurado que el Ejecutivo "no se va a levantar de la mesa" hasta que no haya un acuerdo". También han indicado que va a llevar "medidas concretas" y "detalladas". El Ejecutivo ya anunció el lunes una bonificación de 500 millones de euros para el gasóleo profesional, pero los paros prosiguieron entre críticas por la falta de concreción y algunas empresas, como Danone o Heineken, han advertido que paralizarán sus fábricas si los paros persisten.

“El Gobierno lo que hace es trabajar” ha enfatizado Sánchez, quien ha insistido en varias ocasiones en que el Ejecutivo dialoga con los agentes sociales, los grupos parlamentarios y las comunidades autónomas para llegar “al mejor acuerdo de país” con el que afrontar la crisis derivada de la guerra en Ucrania.

Ha respondido así a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, quien ha insistido en acusar a Sánchez de inacción y le ha reprochado que espere a la semana que viene para tomar medidas. También al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, y al líder de Más País, Íñigo Errejón, quienes le han pedido topar precios a la electricidad y un recargo a las eléctricas para pagar los efectos de la guerra. Unas peticiones que se han extendido en las preguntas de otros grupos parlamentarios a varios ministros del Ejecutivo.

01.00 min La oposición acusa al Gobierno de inacción y de escudarse en Europa para no tomar medidas ante la crisis

En respuesta a estas críticas, Sánchez ha defendido que el Gobierno “lleva meses” bajando el 60% el impuesto al precio de la luz “para que los más vulnerables no se vean tan afectados”, lo que ha supuesto “más de un millones de hogares protegidos”, y ha recordado que ha “bajado el 80% los peajes a los consumidores electrointensivos”. "Llegaremos a un acuerdo con el sector de transportes, con todos los sectores afectados por este alza que no hemos provocado nosotros, sino Putin, y espero contar con su apoyo", ha respondido a Rufián.

Respecto a la energía, ha insistido en la necesidad de esperar al Consejo de Ministros del 29 de marzo para tomar medidas. “Lo que hacemos es tratar de resolver desde un punto de vista común un problema que es el precio del gas y su acople a la electricidad”, ha incidido, y ha recordado que esto se abordará en el Consejo Europeo que se celebrará este jueves y viernes.

“Lo que no se puede criticar es no haber hecho nada en estos meses ni por dialogar para acordar el mejor de los planes”: “No se puede decir que si no dialogamos, imponemos, y que si lo hacemos, llegamos tarde”, ha zanjado.

El PP le acusa de llevar al país al "colapso" “Hasta el momento usted no ha hecho nada y no es una opción no hacer nada”, le ha reprochado por su parte la portavoz del PP, Cuca Gamarra, y le ha espetado que “los españoles no confían” ya en él. También le ha acusado de “parapetarse” en la Unión Europea para tomar medidas que otros países sí han tomado, ha dicho, y “retrasarlas”. “Mientras usted ha estado de gira, en España tenemos a nuestro medio rural, a agricultores, ganaderos y cazadores que se han tenido que echar a la calle porque su presidente no toma medidas para mantener sus explotaciones”, la flota pesquera está amarrada y el transporte está en “una situación límite que puede provocar desabastecimiento”, ha esgrimido Gamarra, quien ha culpado de todo a Sánchez porque “no permite que el combustible esté a precios razonables”. Igualmente, ha asegurado que las reuniones del Gobierno con los grupos parlamentarios solo han sido convocadas “para la foto”. “Ustedes han perdido la noción de la realidad en la calle, llaman ultraderecha a quienes no piensan como ustedes”, ha proseguido Gamarra, quien también ha reprochado al Gobierno que haya cambiado “de un plumazo la política del Sáhara sin traerlo a este Parlamento y sin llevarlo en su programa electoral”, con un Gobierno “en minoría” y con una oposición y una sociedad que se ha enterado “por el rey de Marruecos”, algo por lo que “debería estar dando explicaciones a los españoles”. “A todos estos problemas se suma uno más, usted mismo. Actúe ya, reaccione, tome medidas, porque España está en situación de colapso y usted parece que no se entera”. En su respuesta, Sánchez ha reprochado a los ‘populares’ que lleven “dos años con el mismo argumentario”, que se resume en que “aquí hay un gran problema” que “se llama Pedro Sánchez” y “una gran solución” que “se llama Pablo Casado”. “Pero dos años después, ustedes se deshacen de su única gran solución y la sustituyen por otra con un 99% de los votos” (en referencia a la elección de Alberto Núñez Feijóo como nuevo líder del PP): “Podríamos pensar que no era tan buena esa gran solución”. “Visto lo visto y escuchado lo escuchado, esa nueva única gran solución es justamente igual que la anterior”, ha zanjado.