Las claves del paro de transportistas: quiénes bloquean las carreteras y cuáles son sus motivos

El lunes, 14 de marzo, comenzó el paro indefinido de transportes y, desde entonces, cientos de conductores bloquean los accesos a las carreteras de diversas provincias españolas con sus camiones y furgonetas en protesta contra la subida de los precios de energía y gasóleo a raíz de la guerra en Ucrania.

Se cumplen 19 días de protestas después del acuerdo entre el Ejecutivo y el Comité Nacional de Transportes por Carretera (CNTC). Tras la reunión adelantada entre el Gobierno y CNTC, el Ejecutivo ofreció rebajar 20 céntimos por litro a los conductores y ayudas directas a camiones, furgonetas y vehículos de transporte de viajeros.

El pasado martes, el Gobierno aprobó el Plan Nacional para hacer frente a los daños económicos provocados por la guerra en Ucrania. Entre sus medidas está la rebaja de 20 céntimos en el precio del combustible a todos los ciudadanos, que ha entrado en vigor este viernes.

Esta propuesta, en principio, iba dirigida a los conductores profesionales como respuesta a sus protestas y fue aceptada por las grandes asociaciones del CNTC, como Fenadismer, que la calificó de "bastante satisfactoria". Sin embargo, la plataforma convocante de los paros cree que la ayuda del Ejecutivo son "migajas y propinas".

Por ello, siguen bloqueando carreteras en provincias como Madrid, Barcelona, Asturias y País Vasco, aunque a menor ritmo que al principio, hasta que el Ejecutivo articule una ley que garantice la rentabilidad de su trabajo, es decir, cubrir los costes de su actividad.

Según la plataforma, los operadores del sector se niegan a adquirir un acuerdo oficial con ellos para garantizar una "subida inmediata y suficiente" de precios. Por ello, pide "mucha fuerza y ánimo" a los camioneros que secundan el paro, a los que ha convocado el próximo sábado a las 12:00 en una Asamblea Nacional en Madrid para decidir si continúan o no con los paros.

El futuro del paro de los transportistas se decide este sábado en una asamblea: "No se ha perdido ninguna guerra"

El pasado martes, en Barcelona, un centenar de transportistas en las carreteras de entrada y salida de la ciudad. Estos conductores ya expresaron que tenían previsto seguir con los bloqueos a lo largo de la semana si no se llega a un nuevo acuerdo con la ministra.

En Madrid , la plataforma convocante ha pedido este miércoles al colectivo "no decaer" y ha avanzado que "ya queda menos" para encontrar una solución. También ha criticado criticado a quienes salen "corriendo" y están retomando la actividad.

De forma paralela, las grandes patronales de transporte del CNTC han asegurado que la actividad se ha estado retomando desde este lunes y en Algeciras los camiones ya entran y salen del puerto. No obstante, este miércoles decenas de transportistas aún bloqueaban las careteras del recinto.

La plataforma responsable de las movilizaciones ha asegurado este jueves que "no abandona la lucha" y que este sábado celebrará en Madrid una Asamblea Nacional para "decidir los siguientes pasos".

Según apunta la Moncloa, se trata de un "órgano de participación integrada del sector" y es el principal contacto con el que negocia el Ejecutivo para tener "una imagen actualizada y continua de la situación del sector, tanto en cuestiones estructurales como en cuestiones coyunturales". Los transportistas que han convocado las protestas no forman parte de este organismo .

El jueves, 24 de marzo, el Ejecutivo se reunió por segunda vez con los transportistas -con quienes estuvo sentado más de 14 horas-, pero no con la plataforma convocante. Ese encuentro derivó en la propuesta de bonificar con 20 céntimos menos por litro de gasóleo a los conductores , además de ayudas directas por tipos de vehículo. Al día siguiente, Manuel Hernández -líder de la plataforma convocante- se reunió con la ministra de Transportes y aseguró al Canal 24 horas que los paros continuarían por no haber llegado a "ningún tipo de avance" que beneficie a su sector .

A pesar del acuerdo entre el Ejecutivo y el CNTC -representado en el diálogo por las grandes patronales Fenadismer, Feintra y Fedetrans-, los conductores de esta plataforma continúan bloqueando carreteras. Los paros, no obstante, tienen un menor efecto porque muchos conductores ya han retomado su actividad después de que el CNTC aceptara la propuesta del Ejecutivo.

A pesar de no recibir apoyo de federaciones pertenecientes el CNTC, las movilizaciones fueron convocadas el lunes 14 de marzo por parte de un sector considerado minoritario , la Plataforma en Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional . Estos paros se han dado en un escenario donde el conflicto entre Rusia y Ucrania ha provocado que los precios de la energía se disparen y, entre ellos, el de los carburantes , fundamentales para su actividad .

Este pacto se produce después de un primer encuentro, celebrado el martes 22 de marzo, la ministra Sánchez rechazara una rebaja fiscal , una de las peticiones que tenía el sector. No obstante, en esta línea, especificó que las medidas adoptadas son similares a las tomadas en países vecinos como Portugal y Francia.

¿Cómo afecta este parón a otros sectores y a cuánto ascienden sus pérdidas?

A pesar de que las grandes patronales del CNTC han asegurado este viernes que se está retomando la actividad de transporte, los paros han dejado secuelas en toda la cadena alimentaria. En este escenario, muchas empresas van a necesitar tiempo en volver a la normalidad.

Las empresas pueden tardar días en volver a la normalidad cuando se desconvoquen los paros

Además, las movilizaciones han dejado daños en los Bancos de Alimentos, que alertan de una escasez de 13 de los 20 productos esenciales y, por primera vez desde la pandemia, están pidiendo donaciones económicas para poder seguir repartiendo comida a personas que la necesitan.

La huelga del transporte provoca escasez en los Bancos de Alimentos

Las consecuencias de los paros han afectado a múltiples industrias y hay fábricas que no han recibido las materias primas que necesitan para producir, lo que ha obligado a muchas de ellas a mantener los materiales detro de sus naves porque no pueden transportarlos por carretera hacia los supermercados. Grandes empresas como Cuétara, Calvo, Azucarera, Heineken y Danone han tenido que parar la producción de sus fábricas.

Los ganaderos, que fueron los primeros en percibir los efectos de las movilizaciones de transportistas, han denunciado la falta de piensos para alimentar a sus animales y el sector lácteo, en los peores casos, se ha visto a tirar la leche por no poder transportarla. A medida que han ido avanzando los días, algunos ganaderos han explicado al Canal 24 Horas que ellos no pueden parar motores como las fábricas, "no pueden dejar de ordeñar" ni de producir.

Falta pienso, los animales enferman y el límite es el lunes

En este contexto, el campo también se ha movilizado en Murcia por el encarecimiento del combustible, pero también de otros recursos como piensos, agua y químicos necesarios para su actividad. Este descontento se suma a la protesta del pasado viernes en Madrid, donde agricultores y ganaderos denunciaron que la actual situación agrava las dificultades que ya venían arrastrando. En una marcha lenta, han denunciado las subidas de precio de las materias primas que necesitan para cultivar y piden un plan de choque para "una de las cosechas más caras de la historia".

El mundo rural reclama en Madrid un "plan de choque" urgente para el sector

Por otra parte, las fábricas de conservas vegetales de Almería han estado una semana si producir porque no les ha llegado materia prima. Las empresas de productos congelados también han llegado a su máxima capacidad de almacenamiento.

Pero, además, los paros han puesto en riesgo en transporte marítimo. En el caso de Valencia, la actividad de su puerto llegó a disminuir un 80% y la terminal alcanzó sus límites de almacenamiento. No obstante, las terminales anunciaron que recuperarán este jueves su actividad ordinaria y atenderán operaciones de importación y exportación de contenedores llenos y vacíos, lo que deja sin efecto las restricciones a la admisión de contenedores de exportación que se habían establecido desde el pasado lunes.

Las terminales de Bilbao y Guipúzcoa también acumulan materiales como bobinas de acero y materiales de construcción. Este lunes, el 100% de los camioneros autónomos han secundado los paros en el Puerto de Bilbao, según ha informado EFE. Lo mismo sucede en el puerto de Barcelona, que ya rozaba el 90% de su capacidad de almacenamiento este viernes.

El colapso ha recorrido la cadena alimentaria hasta llegar a los establecimientos. En algunos supermercado ha habido falta de stock de leche, aceite y otros productos perecederos. Se ha notado una llegada más lenta de alimentos como frutas, pescado y verduras, lo que ha provocado a su vez una subida de precio en algunos de estos productos.

Suben los precios en los mercados

Otro de los sectores afectados ha sido la construcción y hay algunos empresarios que han estado trasladando materiales en sus vehículos personales. En Andalucía se notaba la falta de hormigón, según la patronal. Por otro lado, el sector del automóvil ha visto cómo había menos vehículos en los concesionarios a causa de estas movilizaciones en las carreteras.