El paro indefinido de transportistas convocado en el sector en protesta por el aumento del precio de los combustibles ha provocado este jueves algunos problemas en la cadena de suministro.

El sector lácteo ha suspendido su actividad y ha alertado de que ya se nota el desabastecimiento en los supermercados. Por su parte, el Gobierno a través de su portavoz, la ministra Isabel Rodríguez, ha calificado de "boicot" la situación y ha afirmado en relación con los incidentes registrados, que han estado "alentados por posicionamientos de odio".

Los paros han provocado que las plataformas de distribución hayan comenzado a notar los problemas de suministro por la huelga, que comenzó este lunes 14 de marzo. Es el caso de Mercamadrid, que en la última jornada ha recibido la mitad de la mercancía habitual. Esta situación ha ocasionado que en los mercados se hayan empezado a ver tiendas cerradas y sectores como el de la fruta y las hortalizas alerten de un posible desabastecimiento si el paro se prolonga.

Durante esta nueva jornada de paros se han producido incidentes con cortes de carretera o piquetes impidiendo el acceso de transportistas a puertos, mercados y plataformas de distribución aumentan en cada jornada del paro.

Ante estos hechos la Confederación Española de Transportes de Mercancías (CETM), ha "reclamado con urgencia mayor seguridad en las carreteras y en los puntos neurálgicos" en un comunicado. Además, han señalado que ante la tensión vivida en los últimos días "debido a los actos violentos y amenazas de piquetes", la CETM ha afirmado que "está recogiendo todas las pruebas suficientes para llevar a cabo las denuncias pertinentes".

Fuentes de Interior han asegurado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han actuado "desde el primer momento" para "garantizar el suministro de bienes de primera necesidad, el funcionamiento de los servicios esenciales y el derecho al trabajo de la mayoría de transportistas que no han secundado el paro ilegal".

En total de 23.598 efectivos efectivos de la Guardia Civil y Policía Nacional han participado durante esta cuarta jornada de paros en los dispositivos diseñados por el Ministerio del Interior para garantizar el abastecimiento de productos esenciales a la población y el derecho al trabajo de los transportistas que no han secundado la huelga.

El Gobierno denuncia "actuaciones violentas"

Según la ministra Isabel Rodríguez la situación del sector está "agravada como consecuencia de la guerra". Además, ha asegurado que el Ejecutivo "va a seguir ofreciendo soluciones en estos días". Rodríguez ha dicho que "nada tiene que ver esas demandas legítimas del sector de transporte y la preocupación lógica" que van a abordar con "lo que estamos viendo en las calles que son actos violentos que ponen en riesgo la vida de quien está trabajando y el abastecimiento de productos básicos".

Por su parte, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha dicho tras reunirse con el Comité Nacional del Sector que el Gobierno actuará con "contundencia" para evitar incidentes en las carreteras durante el paro de transportistas, pero también en la adopción de medidas "urgentes y necesarias" para el sector en el Plan Nacional de Respuesta a la Crisis en Ucrania.

Tras reunirse este jueves con los agentes sociales y con representantes de las asociaciones profesionales, Sánchez ha señalado que no se puede hacer es·legitimar las actuaciones violentas de un grupo de ultras que está tratando de someter a este país a un chantaje", porque "impiden que la mayoría de transportistas ejerzan su derecho a trabajar".

Además, la ministra de Transportes ha asegurado este jueves que "está bastante claro quiénes son los que están amedrentando a los transportistas", en referencia a la ultraderecha.

La minoritaria Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, que desde el lunes está llevando a cabo una huelga indefinida que no secundan las asociaciones mayoritarias del sector, ha negado cualquier vinculación con la ultraderecha.

03.53 min Raquel Sánchez asegura que la cadena de distribución está garantizada pese al paro de transportistas

La ministra mantuvo el miércoles un encuentro con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), a quien reconoce como intermediario "legítimo" del sector, y ha vuelto a insistir en que "no se reunirá con los convocantes de la huelga" iniciada el pasado lunes.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado que el Gobierno actuará con "firmeza" para que se restablezca lo antes posible el abastecimiento, y ha especificado que los paros han sido convocados por un grupo "minoritario" que "está boicoteando" el abastecimiento.

Planas ha resaltado que estos paros están provocando paralizaciones en la actividad de numerosas industrias, como la láctea o en el sector pesquero. "No podemos permitir coacciones de este grupo que está usando la violencia. Ahora mismo estamos intentando restablecer la normalidad para que los suministros sean normales", ha afirmado en una entrevista en Telecinco que recoge Europa Press.

En la misma línea se ha expresado el secretario general de CCOO, Unai Sordo. "No hay que otorgar representatividad a quien no la tiene", ha señalado a la entrada de una reunión con miembros de su sindicato en Cartagena. Para Sordo "no hay ninguna huelga", sino un paro patronal de la minoritaria Plataforma en Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional.