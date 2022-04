Quienes más sufren los efectos de la subida de los carburantes son los que la utilizan como su herramienta de trabajo: los transportistas. Sus cuentas, ya mermadas por el impacto de la pandemia, se han visto golpeadas de nuevo tras la invasión rusa en Ucrania, que ha disparado el precio del gasóleo y de la gasolina hasta niveles nunca vistos. El sector denuncia que la situación es “insostenible” y, de seguir así, el siguiente paso será “la quiebra” de muchas de sus empresas.

“Ya llevamos muchos años mal, esa es la realidad. Pero esto no deja de empeorar y en las últimas semanas y días hemos llegado a una situación de colapso total”, lamenta el presidente de la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, Manuel Hernández. La asociación, minoritaria en el sector, ha convocado una huelga “indefinida” para este lunes, 14 de marzo, hasta que “el Gobierno no apruebe medidas que aseguren de obligado cumplimiento que se van a cubrir los costes de explotación”. De momento, ha tenido poco respaldo.

Desde que estalló el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, el precio del gasóleo A no ha parado de crecer y ya se sitúa de media en 1,581 euros por litro, mientras que la gasolina 95 se vende en España a una media de 1,679 euros el litro, según los datos difundidos el pasado jueves por el Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE). Tanto la gasolina como el gasóleo siguen batiendo récords prácticamente a diario y, según los expertos consultados por RTVE.es, seguirá la misma tendencia en el futuro más inmediato.

El sector denuncia que este incremento acelerado de los precios de los combustibles se traduce en que llenar el depósito de un vehículo de carga general de 1.000 litros cuesta unos 300 euros más que hace 15 días, mientras que al final de mes supondría una subida media de 2.000 euros más por camión en combustible. “La quiebra está siendo continua y los vehículos los estamos parando de propia voluntad porque nos cuesta el dinero, y en cantidades importantes, poder trabajar, que es lo triste”, añade Hernández, en un vídeo difundido a través de las redes sociales.

Convocada una huelga “indefinida” desde este lunes

La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera ha convocado un paro "indefinido" desde este lunes, al que se ha sumado otras como la Asociación de Empresarios de Transportes Discrecionales de Mercancías por Carretera de Santander y Cantabria (Asemtrasán). Sin embargo, no cuenta con el respaldo de la principal patronal, que agrupa al 80 % de empresas del sector.

Según reconoce el presidente de la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (ASTIC), Ramón Valdivia, “esta es una plataforma que ha crecido en redes sociales y ha hecho esta convocatoria, pero no tiene representatividad sindical ni empresarial tampoco”. “Por tanto, no es que no lo aceptemos solo nosotros, sino ninguna de las organizaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC)”, señala en una entrevista en el Canal 24 Horas.

Tampoco la patronal madrileña respalda el paro nacional del sector convocado, pues considera que, "ante la gravedad de la crisis que está atravesando todo el sector industrial en general", frenar la actividad "no es la solución" y "solo contribuiría a empeorar esta difícil situación". A su vez, el sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.) ha matizado a través de una nota de prensa que el paro no es una huelga, sino un "llamamiento a los trabajadores autónomos y pequeñas empresas para que dejen de trabajar".

01.09 min Repostar los lunes o conducir de manera eficiente: claves para ahorrar gasolina

De momento, el paro ha tenido poco seguimiento. En Mercamadrid la situación este lunes es de “normalidad”, al igual que en Mercabarna, donde hay “bastante movimiento” desde primera hora de la mañana, salvo en algún momento puntual por los piquetes, informan desde el Canal 24 Horas. La huelga también ha provocado retenciones de camiones en puntos como la Zona Franca de Barcelona y el Port de Tarragona y en la N-VI en Lugo. “La situación está controlada”, ha apuntado este lunes la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ante las preguntas de los periodistas.

La Plataforma, por su parte, ha lanzado un comunicado donde ha advertido de que, "al no tener noticias" de los distintos ministros a los que la pasada semana "se entregaron sus demandas", que han calificado como un "comportamiento irresponsable", la convocatoria de paro nacional indefinido "sigue adelante".