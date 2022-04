Guerra en Ucrania

La guerra de Ucrania ha llegado al Parlamento de Canarias y las consecuencias económicas en las islas han centrado el pleno. El presidente Torres ha asegurado que ni se pondrá en riesgo el estado del bienestar ni bajará los impuestos.

Recuerda que las Islas reciben menos de 100.000 turistas rusos al año y que solo 11 empresas operan con esos mercados, así que la afección es más indirecta que directa. "Si Alemania depende un 60% del gas y del petróleo ruso, la afección en Alemania será altísima; la afección en Canarias -porque es un mercado emisor de turistas- también será altísima", dijo Torres en el Parlamento.

Medidas frente al alza de los precios

Torres advierte de que hay que estar preparados para el encarecimiento de la energía y las materias primas. "Hay muchas medidas que tomar: desde el endeudamiento, desde la reordenación de los fondos europeos, pero sin poner en riesgo el Estado del Bienestar".

Coalición Canaria le recriminó la lentitud en la toma de decisiones regionales ante una subida insostenible de la luz, el combustible o el pan. "Usted no puede ser un gobierno lento. Usted no es un comentarista. Usted no le pagan los canarios para comentar cómo está la situación, sino para tomar decisiones", declaró Pablo Rodríguez, del Grupo Nacionalista Canario.