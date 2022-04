La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) han hecho un llamamiento al Gobierno este miércoles para que ponga en marcha, "con carácter de urgencia", un paquete de ayudas para paliar el impacto del encarecimiento del gas y el gasóleo en las empresas.

A través de un comunicado, instan a "minorar estos efectos sobre los sectores del transporte y la logística" directamente afectados por esta circunstancia impulsada tras la guerra de Ucrania y solicitan ayudas para renovar las flotas de mercancías.

Ambas organizaciones, a su vez, han condenado los "actos violentos y antidemocráticos" de bloqueo que están ocasionando daños en la cadena de suministros y en sectores del comercio, industria y el agroalimentario, que deben poder ejercer su actividad "de forma libre y legítima".

Según explican, esta situación no hace sino empeorar las dificultades de aumento de costes energéticos "por las que pasan las empresas españolas en general", pero el trasporte y la logística en particular. Por ello, la CEOE y CEPYME solicitan al Gobierno que adopte medidas "a la mayor brevedad" para terminar con estas acciones de bloqueo realizadas por "una parte minoritaria" del sector de transporte de carretera.

Desde el Gobierno han señalado en un comunicado emitido después de reunirse con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) que "van a tomar medidas inmediatas y eficaces" que lleguen al sector de transporte, y que son conscientes del "escenario actual de incertidumbre" en el que viven los trabajadores del sector.

En esta línea, fuentes del sector han explicado a Europa Press que, pese a que una mayoría de las empresas no ha secundado el paro y los asalariados no pueden parar, muchos trabajadores están parando los camiones "por miedo a los piquetes" . De hecho, las propias empresas están paralizando la actividad "por la seguridad de sus trabajadores".

No obstante, al mismo tiempo que se ha difundido este comunicado, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana , Raquel Sánchez, se encontraba reunida con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), el órgano que concentra a las patronales del sector con el Gobierno , precisamente para tratar de dar solución al encarecimiento de los carburantes, consecuencia del alza del precio del petróleo por la guerra en Ucrania. Sin embargo, los manifestantes son un "grupo minoritario" que no pertenece a este comité .

Desde este lunes, hay huelga indefinida convocada por la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías a causa del alto precio del combustible , un paro que no están secundando las principales patronales del sector .

La industria denuncia los daños de la huelga sobre la producción

La patronal, junto con el resto de organizaciones empresariales del transporte y la logística (CETM, Astic, Confebús y UNO Logística), cree que esta situación "no hace sino empeorar las dificultades por las que pasan las empresas españolas en general".

Por ello, CEOE y Cepyme llaman "al fin de este tipo de actos de bloqueo que se están realizando estos días por parte de un sector minoritario del transporte por carretera", que sí está afectando al funcionamiento regular del sector.

Las empresas ven con "especial preocupación" las limitaciones en el transporte de productos frescos, muchos de ellos altamente perecederos, cuya caducidad amenaza con una pérdida irreparable del producto, así como la paralización de las empresas por falta de stock.

De la misma manera, también han mostrado su inquietud por las restricciones en las cargas de animales, que están dejando a los mataderos con una actividad mínima y la consecuente amenaza de desabastecimiento.

"Si no se están respetando los servicios mínimos y se limita la libre circulación de vehículos, toda la cadena verá mermada su capacidad productiva. No solo conllevará incalculables pérdidas económicas y sociales para las empresas, sino que también se verá perjudicado el consumidor, que no podrá acceder a muchos productos", ha advertido el director general de FIAB, Mauricio García de Quevedo.

Por ello, han solicitado al Ejecutivo la coordinación entre los Ministerios de Agricultura, Interior y Transportes para alcanzar una solución urgente para evitar el desabastecimiento y la consecuente paralización de la actividad, así como el escrupuloso respeto a la legalidad.