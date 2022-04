El Gobierno bajará "de forma inmediata" el gas, la luz y la gasolina

El ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado este miércoles en que el Gobierno bajará "de forma inmediata y sencilla" el precio de la gasolina, de la luz y del gas, aunque no ha aportado más detalles puesto que está debatiendo estas cuestiones con los distintos grupos parlamentarios. El Ejecutivo prevé aprobar un plan nacional de respuesta a la crisis derivada de la guerra en Ucrania en el Consejo de Ministros del 29 de marzo, después de que el Consejo Europeo del 24 y 25 de ese mismo mes aborde una posible reforma energética para reducir el impacto de la dependencia del gas ruso.

Bolaños, junto con las vicepresidentas Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, se ha reunido este miércoles con el Grupo Parlamentario Popular para abordar la respuesta a esta crisis. La reunión se ha producido justo después de la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde PP y Vox han sido muy críticos en sus reproches al Ejecutivo y le han pedido que baje “ya” los impuestos y elimine ministerios y gastos superfluos en la administración.

“Desde el Gobierno somos plenamente conscientes de las dificultades de los ciudadanos del país, de lo que ha subido la gasolina, la luz y el gas”, ha sentenciado Bolaños en una rueda de prensa desde el Congreso antes de hacer el anuncio.

El Ejecutivo, ha dicho, ha trasladado al PP las medidas en las que se está trabajando a nivel europeo y ha vuelto a llamar a la unidad.

"Vamos a trabajar para que el consenso incluya a los socios de la Unión Europea (UE), y si no lo hay el Gobierno igualmente tomará medidas. Estamos barajando diferentes fórmulas, desde ayudas del Estado, fiscales, topar precios o (establecer) un precio único de la energía de manera que se pueda abaratar".

“El PP: "No tenemos ningún papel, ninguna medida concreta que valorar"“

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha comparecido después y ha lamentado que el Gobierno no le haya trasladado “medidas concretas”: “No tenemos ningún papel, ninguna medida concreta que valorar”. Así, no se han cumplido las "expectativas" de los 'populares' respecto a la "inmediatez" (pedían no esperar al día 29 para aprobar medidas) y "concreción".

Sí ha destacado las que el PP ha puesto sobre la mesa, entre ellas la “racionalización del gasto público” porque, ha dicho, el Instituto de Estudios Económicos ha analizado que hay “un margen de 60.000 millones de euros” que se podrían recortar. Ha pedido también que el Gobierno no lleve a cabo las subidas de impuestos que “tenía planteadas” y ha planteado una bajada de impuestos a la energía al 4%.

Sánchez recalca la necesidad de "un gran acuerdo": "Tenemos que esperar" Ante algunas críticas de la oposición por no bajar los precios de forma inmediata, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la necesidad de alcanzar “un gran acuerdo” con los agentes sociales, los grupos parlamentarios y las comunidades autónomas, con las que el Ejecutivo culminará su ronda de contactos la próxima semana, para dar "una respuesta conjunta" el 29 de marzo. 02.37 min Sánchez pide "un gran acuerdo" para dar una "respuesta conjunta" a los efectos económicos de la guerra en Ucrania También ha defendido que el Ejecutivo ha aplicado ya medidas, como las prórrogas de las bajadas de impuestos a la energía que ya comenzaron el año pasado. Medidas que, de prorrogarse hasta el 31 de diciembre, ha dicho, exigirá a las arcas públicas entre 10.000 y 12.000 millones de euros. “Podemos bajar impuestos, aumentar las ayudas, pero si no actuamos sobre el origen del problema, poco margen tienen los países miembros para poder amortiguar” los precios, ha sentenciado. Eso, ha dicho, se debe hacer en el Consejo Europeo, donde espera que se puedan desacoplar los precios del gas y la electricidad. “Tenemos que esperar por eso al Consejo de Ministros del 29 de marzo”, ha defendido.