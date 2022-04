La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha criticado que el Ejecutivo no le haya trasladado “medidas concretas” sobre cómo piensa bajar el precio de la gasolina, la luz y el gas, en la reunión que el Gobierno ha mantenido con el Grupo Parlamentario Popular este miércoles para abordar la respuesta a la crisis por la guerra en Ucrania: “No tenemos ningún papel, ninguna medida concreta que valorar”. El PP exige rebajas en el IVA, el IRPF y aplazar o desechar los planes para subir impuestos.

El ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha hecho el anuncio de que el Ejecutivo bajará de forma "inmediata y sencilla" el precio de la energía tras reunirse, junto con las vicepresidentas Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, con el PP. No ha detallado cómo prevé hacer esa bajada y se ha emplazado a esperar a ver qué medidas se dan en el ámbito europeo en el Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo. En cualquier caso, ha asegurado que el Gobierno bajará el precio de la gasolina, la luz y el gas haya o no haya consenso en Europa. Lo hará en el Consejo de Ministros del próximo 29 de marzo.

"No se han cubierto las expectativas que teníamos en relación a la inmediatez y la concreción de las medidas", ha lamentado Gamarra inmediatamente después de las palabras del ministro.

Sí ha destacado que el PP ha llevado propuestas concretas para combatir la inflación, entre ellas la “racionalización del gasto público” porque, ha dicho, el Instituto de Estudios Económicos ha analizado que hay “un margen de 60.000 millones de euros” que se podrían recortar. Ha pedido también que el Gobierno no lleve a cabo las subidas de impuestos que “tenía planteadas”. De la misma manera, ha defendido que no se suban las cotizaciones hasta que no se recupere el PIB prepandemia que tenían.