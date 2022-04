"Europa debe entender que si pierde a Ucrania no volverá a ser la misma. Ya no será Europa. Más bien será una versión derrotada, humillada y patética de su antiguo ser. Quiero una Europa fuerte y decidida", ha declarado el primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki.

“Europe must understand that if it loses Ukraine it will never be the same again. It will no longer be Europe. Rather it will be a defeated, humiliated and pathetic version of its former self. I want a strong and resolute Europe. pic.twitter.com/ENMRSDNuVU“