El lanzamiento por el Ejército ruso de más de 30 misiles contra una base en territorio de Ucrania a tan solo 25 kilómetros de la frontera con Polonia en la madrugada del domingo ha dejado a los gobiernos de los países de la OTAN preguntándose hasta dónde llegará el presidente ruso, Vladímir Putin. Se trata de la primera vez que un ataque ruso en la guerra de Ucrania se acerca al territorio de la Alianza Atlántica.

Con este ataque crece el temor de que un error pueda hacer que una acción del Ejército ruso alcance a un país miembro de la OTAN y lleve a que la Alianza termine siendo arrastrada a la guerra.

El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense, Javier Morales, señala a RTVE.es que con el bombardeo a la base militar, Rusia “está enviando un mensaje de advertencia a la OTAN para que no intervenga directamente” en el conflicto y asegura que la OTAN ya está haciendo dos cosas para evitar verse implicada directamente en la guerra en Ucrania: “Ser cautelosa con el tipo de ayuda militar que se da a Ucrania” y “no atender las peticiones de Ucrania de una zona de exclusión aérea”.

Por su parte, el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, Alberto Priego, asegura a RTVE.es que “hay un riesgo de error porque Rusia tiene unas bombas que no son guiadas y las bombas siguen la ley de la gravedad ”. “Rusia está lanzando cada vez los proyectiles más cerca. Está viendo la reacción de la OTAN y como no es la que debería dar, Putin se acerca cada vez más y creo que tarde o temprano un error va a ocurrir ”, asevera.

Este ataque ha aumentado la sensación de que un error o un incidente pueda hacer que una acción rusa termine alcanzado a un país de la OTAN, lo que podría arrastrar a la Alianza Atlántica a la guerra . El ex Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante Ángel Tafalla, señala a RTVE.es que existe “una probabilidad de que algún misil o proyectil de Rusia termine impactando en territorio de la OTAN ”. “Al estar frontera con frontera y nosotros ayudando a una posible rebelión con guerrillas o un movimiento de liberación, es altamente inestable” , añade.

Los esfuerzos de la OTAN para evitar riesgos

La OTAN intenta no verse implicada en una guerra con Rusia y no desearía que un error de los militares rusos terminara haciendo que un misil o un proyectil cayera en territorio de la Alianza. El profesor Morales afirma que la OTAN ya está haciendo dos cosas para ello. La primera sería “ser cautelosa con el tipo de ayuda militar que se da a Ucrania”. “Es decir, el envío de armamento, pero que ese armamento sea utilizado por el Ejército ucraniano y no enviemos tropas a territorio ucraniano para luchar allí”, explica.

Asimismo, el profesor de la Universidad Complutense afirma que otro de los recursos de la Alianza para evitar ese riesgo es “no atender las peticiones de Ucrania de una zona de exclusión aérea, porque eso supone que entren tropas de la OTAN a territorio de Ucrania para derribar los aviones rusos e impedir que sigan bombardeando”. “Esto es lo que se trata de evitar, el que tropas y fuerzas militares de países de la OTAN entren en combate directamente con tropas rusas dentro del territorio de Ucrania”, añade.

El presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, ha pedido varias veces que se establezca una zona de exclusión aérea sobre su país para disuadir a Rusia de continuar realizando bombardeos desde el aire, pero los países occidentales han rechazado su llamamiento.

“Es una medida de escalada clarísima”, indica el almirante Tafalla. “Entraríamos ya directamente en guerra con Rusia porque si se establece una zona de exclusión aérea en un territorio donde se está combatiendo, el primer paso es destruir todos los misiles superficie-aire y derribar toda la aviación que vuela”, asevera.

Tanto el almirante Tafalla como el profesor Alberto Priego coinciden en que la Alianza Atlántica no puede hacer nada para evitar que un ataque salpique a uno de sus países miembros. “Lo único que puede hacer la OTAN es rezar, porque no depende de su voluntad. Depende de la voluntad de arriesgar de Putin y si se arriesga, no podemos hacer nada, porque sería rendirse ante el uso injustificado de la violencia y Putin toma la debilidad como una oportunidad para el siguiente paso”, indica el almirante.