La OTAN ha decidido que no decretará una zona de exclusión aérea en Ucrania, tal y como había solicitado el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, porque podría generar una escalada en el conflicto y provocar una "guerra total" en Europa.

Entre las peticiones de ayuda de Zelenski a las potencias de Occidente, el presidente ucraniano había solicitado a EE.UU. y la OTAN la creación de una zona de exclusión aérea en su país. Ahora bien, esto supondría el envío de aviones de la OTAN y, por lo tanto, su implicación directa en el conflicto.

“La única forma de implementar una zona de exclusión es mandar aviones de la OTAN e imponerla derribando aviones rusos", ha advertido el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, al concluir la reunión extraordinaria de ministros de Exteriores para discutir los próximos pasos tras la evolución de la invasión rusa.

Putin advierte a sus vecinos que no deben "agravar la situación" ni "imponer limitaciones"

El examen que hace la OTAN es que dar este paso supondría una escalada con la posible implicación de países europeos en el conflicto. “Entendemos la desesperación, pero si hacemos esto acabaremos teniendo una guerra total en Europa, generando más sufrimiento”, ha añadido.

Sin embargo, la OTAN no quiere entrar en la guerra. "No queremos ser parte del conflicto con Rusia en Ucrania", ha zanjado Stoltenberg en la rueda de prensa.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, ha dicho que los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN no deberían permitir que Putin "convierta a Ucrania en Siria" , en referencia a la devastadora campaña respaldada por Rusia contra las ciudades rebeldes en ese país. “Actúa ahora antes de que sea demasiado tarde”, ha declarado en un mensaje publicado en Twitter.

"Hemos dejado claro que no vamos a entrar en Ucrania, ni con tropas ni con aviones en el espacio aéreo”, ha advertido Stoltenberg, que también ha admitido que durante la reunión se “mencionó” la posibilidad de una zona de exclusión aérea , pero que, “al mismo tiempo, los aliados acordamos que no deberíamos tener aviones de la OTAN operando en el espacio ucraniano o tropas de la OTAN en el territorio ucraniano”.

La OTAN va más allá y los ministros de exteriores de la formación se han desmarcado del conflicto al acordar durante su reunión de emergencia que ningún avión aliado sobrevuele el espacio aéreo ucraniano, y que sus tropas no entren en el territorio.

La OTAN condena el ataque a la central nuclear de Zaporiyia

El secretario general de la OTAN también se ha pronunciado sobre los ataques rusos a civiles y a la planta nuclear de Zaporiyia. "Condenamos los ataques contra civiles y por la noche hemos visto noticias sobre el ataque a una planta nuclear", ha dicho. A su juicio, se trata de una muestra más de la "imprudencia" de la invasión rusa contra el país vecino y pone en evidencia que Moscú debe retirar sus tropas y apostar por el diálogo.

Ahora bien, Stoltenberg insiste: la OTAN no es parte del conflicto. “Hemos dado apoyo a Ucrania, pero al mismo tiempo no somos parte del conflicto, somos una alianza defensiva y no buscamos una guerra con Rusia". Aun así, ha recalcado los planes de la Alianza Atlántica para reforzar su presencia en el flanco oriental y garantizar así la defensa de los aliados.