El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha advertido a sus vecinos que no deben "escalar la situación" ni "imponer limitaciones" y ha afirmado que no pretende atacarles, mientras continúa la invasión de Ucrania.

"Quiero volver a subrayar, y lo hemos dicho siempre, que no tenemos malas intenciones en relación con nuestros vecinos", ha dicho Putin en una comunicación con el gobernador del enclave ruso de Kaliningrado, situado en Polonia. "Y les aconsejaría que no escalen la situación, que no introduzcan nuevas restricciones", ha advertido.

"No vemos ninguna necesidad de agravar o empeorar nuestras relaciones - ha insistido el presidente ruso - Y todas nuestras acciones, si se producen, serán siempre exclusivamente como respuesta a acciones inamistosas, acciones contra la Federación Rusa. Creo que todo el mundo debería pensar en cómo normalizar las relaciones y cooperar normalmente".

Putin ha asegurado que Rusia "cumple y continuará cumpliendo con todos sus compromisos". "Por muy difícil y complejo que sea, continuaremos desarrollándonos sin falta, fortaleceremos la infraestructura de transporte y logística en todo el país", ha añadido.