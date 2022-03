Además, las delegaciones rusa y ucraniana se han comprometido a volver a sentarse a negociar. La tercera ronda de conversaciones será a comienzo de la próxima semana, de acuerdo con la agencia bielorrusa Belta, que cita a Podoliak.

Los negociadores ucranianos han llegado unas horas antes hasta Brest, Bielorrusia —región fronteriza con Polonia y muy cerca de la frontera ucraniana—, a través de un corredor aéreo. Por su parte, el equipo negociador de Rusia ha estado encabezado por el asesor del Kremlin, Vladímir Medinski.

Mientras, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pedía a Putin sentarse a negociar cara a cara "como las personas normales" con el fin de dar con un acuerdo. "Vayánse de nuestra tierra. ¿No quieren? Pues siéntese conmigo, pero no a su distancia de 30 metros como hacen, como una persona normal. "¿De qué tienes miedo?", ha dicho Zelenski a su homólogo ruso.

Ucrania hizo saber que su intención era negociar tres cuestiones clave: el alto el fuego inmediato, el armisticio y el establecimiento de "corredores humanitarios" para que los civiles puedan evacuar los enclaves "destruidos o constantemente bombardeados", indicó Podoliak en Twitter al comienzo de la reunión.

