La guerra de Ucrania ha dado un salto cualitativo este viernes con el ataque a la planta nuclear de Energodar, en Zaporiyia, la mayor de Europa y la tercera del mundo, lo que ha provocado la alarma y la condena internacional.

La explosión en un edificio de entrenamiento técnico ha provocado un incendio que ha podido ser extinguido, y el complejo ha caído en manos rusas. Al menos tres personas han muerto y dos han resultado heridas.

Mientras tanto, la guerra se ha intensificado en otros frentes y Rusia ha cercado y bombardeado varias ciudades, como Kiev, Járkov, Zhitómir, Mariúpol, Chérnigov o Mykolaiv. Esta última, de 500.000 habitantes, está junto a la ya tomada Jersón y cerca de Odesa, donde el ejército ruso prepara un desembarco.

El Pentágono ha confirmado más tarde que no se ha producido ninguna filtración radiactiva. La central dispone de seis reactores , de los que solo uno estaba en funcionamiento en este momento. Todos han sido desconectados salvo el número cuatro, que funciona al 60 % de su potencia , según ha revelado la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA).

"Los sistemas y elementos importantes para la seguridad de la central nuclear están funcionando. No se han registrado cambios en el estado de radiación ", ha asegurado el regulador nuclear ucraniano, que ha indicado que el personal permanece en la planta y controla su correcto funcionamiento.

Los reactores de la central nuclear de Zaporiyia permanecen intactos, aunque ha habido daños en el edificio del compartimiento del reactor número 1 , que no afectan a la seguridad.

Los reactores de la central de Zaporiyia no están dañados

"Somos afortunados (...) Podría haber sido dramático", ha declarado Grossi, que ha pedido a los contendientes que no comprometan la seguridad de este tipo de instalaciones. Grossi ha asegurado que el incendio en el edificio de entrenamiento fue causado por proyectiles rusos .

Cerca de allí, el Ejército ruso prepara el desembarco en Odesa , el mayor puerto del Mar Negro, y asedia Mariúpol. El gobierno de la localidad al sureste de Ucrania ha alertado, como ha venido haciendo días atrás, de que la ciudad no tiene agua, calefacción o electricidad y que los alimentos se están acabando. La situación es ya una emergencia humanitaria, según informa Reuters, que cita al alcalde Vadym Boychenko: "Simplemente, nos están destruyendo".

Miles de ucranianos huyen por Leópolis

Miles de ucranianos han huido hacia el oeste y muchos se agolpan en Leópolis, cerca de la frontera con Polonia, ha informado el enviado especial de TVE, Víctor García Guerrero, que asegura que las ONG en la zona están desbordadas.

Hasta Leópolis (o Lviv, como se llama en ucraniano) todavía no han llegado los combates, pero sí se escuchan de vez en cuando las sirenas antiaéreas. Muchas personas ya están comprando armas para lo que pueda venir, relatan los enviados especiales de RNE a Leópolis (Ucrania), Mónica Cartes y David Velasco.

01.17 min 14 horas - RNE en Ucrania | Colas bajo cero para poder comprar un arma en Leópolis - Escuchar ahora

Más de dos millones de personas han abandonado sus hogares por la guerra, según la ONU. 1,2 millones han huido a los países vecinos y otro millón se han convertido en desplazados internos. La mayoría cruza a Polonia, donde hay cerca de 650.000 refugiados, pero también a Hungría, Moldavia, Eslovaquia y Rumanía, y 110.000 personas han viajado a otros países europeos. La ONU habla de la mayor crisis de refugiados del siglo y cree que podríamos llegar a los 4 millones de desplazados.

Este jueves, las delegaciones ucraniana y rusa acordaron en Bielorrusia abrir corredores humanitarios para permitir la salida de la población civil y enviar víveres y medicamentos, pero la medida aún no se ha puesto en marcha. Putin no cede en su intención de desmilitarizar y "desnazificar" Ucrania y ha advertido a sus vecinos que no deben "agravar la situación" ni "imponer limitaciones".

Más de 2.000 civiles han muerto en la guerra, según Ucrania, y Rusia ha reconocido 500 bajas entre sus tropas, aunque los ucranianos aseguran que son más de 7.000. La ONU ha confirmado al menos 331 muertes de civiles desde que comenzó la invasión, pero estima que el número real de víctimas es mayor.

Los países occidentales están dispuestos a continuar aplicando sanciones contra Rusia y el Kremlin, pero la Alianza Atlántica no quiere intervenir en el conflicto ni establecerá una zona de exclusión aérea sobre Ucrania.