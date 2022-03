Miles de refugiados siguen huyendo de Ucrania. Desde ayer, otras 200.000 ciudadanos han salido del país y ya son 1.200.000 personas las que han dejado su casa escapando de la guerra. La mayoría cruza a Polonia, donde ya hay cerca de 650.000 refugiados, también a Hungría, que ha acogido a 145.000 o a Moldavia, Eslovaquia, Rumanía y otros países europeos.

La ONU habla de la mayor crisis de refugiados del siglo y cree que podríamos llegar a los cuatro millones de desplazados. Un equipo de TVE se ha desplazado hasta Leópolis, en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, hacia donde se dirige la mayoría de los ciudadanos que quiere abandonar el país.

01.17 min 14 horas - RNE en Ucrania | Colas bajo cero para poder comprar un arma en Leópolis - Escuchar ahora

A 70 kilómetros de la frontera ucraniana con Polonia, este es uno de los principales puntos a los que se dirige la población para atravesar la frontera hacia el país vecino. Miles de personas intentan llegar cada día a la estación de Leópolis, entre ellas familias enteras y, sobre todo, mujeres que se echan la familia a sus espaldas. Las distintas ONG están trabajando a destajo para alimentar, curar y dar abrigo, pero están absolutamente desbordadas ante la cantidad ingente de personas a la que se enfrentan.

Refugiados cruzan las vías en la estación de Lviv (Leópolis), en Ucrania. REUTERS REUTERS / Kai Pfaffenbach

La mayoría trata de salir de Ucrania en tren, otros no tienen billete y lo intentan en autobuses, pero faltan conductores y vehículos para cubrir la demanda. Hasta ahora, la guerra no ha sacudido Leópolis como ha hecho en otras ciudades del país. Hasta aquí no han llegado los combates todavía, pero a medida que avanzan los días crece la preocupación por un cambio en la ofensiva rusa que complique la vida de los habitantes de esta zona y haga aún más difícil la huida para aquellos que buscan refugio en Europa.