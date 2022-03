El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho una declaración institucional en Moncloa este jueves en la que ha llamado a frenar cuanto antes los ataques de Rusia contra Ucrania. Ha considerado que son una "violación flagrante del derecho internacional, de la soberanía internacional y de la integridad territorial de Ucrania" y "un ataque frontal a los principios y valores de Europa".

Ha explicado que España comparte valores con Europa y "se mostrará solidaria" con las poblaciones afectadas. Por ello, la Unión Europea y sus aliados han aprobado un paquete de sanciones con "el objetivo claro de impedir que prosigan las agresiones del gobierno de Putin", según ha comunicado.

A nivel ofensivo militar, según ha sabido TVE, el Ejecutivo descarta enviar tropas a Ucrania “como país”, pero no descarta hacerlo si se trata de una acción “conjunta” con la OTAN que, no obstante, aún no lo contempla. La Alianza celebrará una reunión virtual extraordinaria este viernes para abordar la crisis de Ucrania, tal y como ha confirmado el secretario general del organismo, Jens Stoltenberg.

“Spoke with President Sauli @niinisto on #Russia's attack on #Ukraine. At our #NATO Summit tomorrow our close partners #Finland, #Sweden & the #EU will join us to address the greatest crisis for European security in a generation.“