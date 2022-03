Tan solo unos minutos antes de las declaraciones de Putin, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha instado a Rusia a que no reconozca la independencia de los dos territorios y ha advertido de que los Veintisiete reaccionarán "con un frente unido y fuerte".

En un comunicado conjunto, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han anunciado que la Unión Europea reaccionará con "sanciones" y han calificado el anuncio de Putin como una violación "flagrante" del derecho internacional, así como de "la integridad territorial de Ucrania y los acuerdos de Minsk".

“The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.



The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine.“