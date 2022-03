La Unión Europea ha advertido a Moscú que responderá con "firmeza" al reconocimiento de la independencia de las regiones separatistas del este de Ucrania, que ha calificado como una "violación flagrante del derecho internacional, la integridad territorial de Ucrania y los acuerdos de Minsk".

"La UE y sus socios reaccionarán con unidad, firmeza y determinación en solidaridad con Ucrania", han escrito en sendos tuits el presidente del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, Charles Michel y Ursula von der Leyen. Y en un comunicado conjunto han añadido: "La UE reaccionará con sanciones contra aquellos implicados en este acto ilegal".

“The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements



EU and its partners will react with unity, firmness and determination in solidarity @ZelenskyyUa @POTUS“