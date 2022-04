Unos 400 soldados rusos ocupan y controlan la planta nuclear de Zaporiyia, la más grande de Europa y tercera del mundo, situada en el sur de Ucrania, ha informado este sábado el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en Viena.

Según ha explicado Petro Kotin, presidente de Energoatom, el operador de la planta, los militares rusos están "presentes a tiempo completo en el lugar", ha indicado el OIEA en un comunicado.

En ese sentido, Ucrania aseguró al OIEA que Rusia prevé tomar el control total y permanente de la central bajo la gestión de la empresa estatal nuclear Rosatom, algo que las autoridades rusas desmintieron al organismo.

“#Ukraine has told IAEA: #Russia plans to take full and permanent control of #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant under #Rosatom management. Rosatom Director General in call with IAEA Chief @RafaelMGrossi denied such intention. https://t.co/cnqtLTyNu4 pic.twitter.com/PrhAkCVopS“