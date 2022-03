Por su parte, la agencia nuclear de la ONU (OIEA) asegura en un tuit, que si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde el accidente de Chernóbil de 1986, "la carga térmica de la piscina de almacenamiento de combustible gastado y el volumen de agua de refrigeración son suficientes para garantizar una evacuación eficiente del calor sin electricidad".

“#Ukraine has informed IAEA of power loss at #Chornobyl Nuclear Power Plant, @rafaelmgrossi says development violates key safety pillar on ensuring uninterrupted power supply; in this case IAEA sees no critical impact on safety.“