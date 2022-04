El Gobierno ha insistido este viernes en que el "diálogo", y no la "violencia", es la única herramienta para poner freno a la situación que atraviesan los transportistas, donde una parte del sector ha decidido parar su camión por quinto día consecutivo porque no les sale a cuenta trabajar ante los desorbitados precios de la gasolina. Según el Ejecutivo, "no está siendo un paro, sino un boicot", que cree que "aprovecha" la ultraderecha". La oposición, sin embargo, ha criticado su "inacción" por no tomar medidas y han pedido que no señalen a otros partidos o a los transportistas.

Lo que comenzó como una convocatoria de una plataforma minoritaria del sector, la Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, se ha convertido en un paro que ya suma cinco días de protestas y que ha provocado ya problemas de suministros y cortes en algunas carreteras. Además, más de 20.000 guardias civiles y policías se han desplegado para dotar de seguridad a los centros logísticos y actuar contra posibles piquetes violentos. De momento, ha habido seis detenidos y más de treinta investigados.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado "responsabilidad" y "empatía" a los transportistas autónomos que han secundado el paro con el fin de que no se "caiga en una dinámica de violencia que contravenga la convivencia". "Lo importante es garantizar que productores, distribuidores, transportistas y consumidores tengan todas las garantías, que la economía se pueda realizar de la manera más normalizada posible", ha añadido en declaraciones desde Roma, donde precisamente se encontraba discutiendo con otros líderes europeos medidas para poner freno a la escalada energética.

"Nosotros llevamos desde el año pasado en un diálogo constante, casi diario, con las asociaciones del sector, un diálogo que está abierto y, gracias ello, logramos un acuerdo en diciembre cuando se planteaba por el sector un paro que finalmente no se llevó a cabo como consecuencia de un acuerdo importante", ha señalado. De ese diálogo, sin embargo, no ha sido partícipe la asociación convocante, quienes aseguran que hasta que no pararán “el Gobierno no apruebe medidas que aseguren de obligado cumplimiento que se van a cubrir los costes de explotación”. Además, rechazan ser una minoría y defienden que el 85 % de la flota en España pertenece a personas que tienen "uno o dos camiones".

El Gobierno señala a la "ultraderecha" Aunque el presidente del Gobierno no ha señalado a ningún partido, sí lo han hecho algunos de sus ministros. La ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha insistido este viernes es que la "una parte de la ultraderecha" está alentando "las movilizaciones violentas" que se están dando en el sector del transporte, al tiempo que ha hecho un llamamiento a la "tranquilidad" y el Gobierno va a actuar porque es "sensible" a las demandas del sector. La ministra fue recibida a su llegada a Valladolid, donde ha asistido a la colocación de la primera piedra de la futura planta de Switch Mobility para la construcción de autobuses eléctricos, por varias decenas de transportistas que portaban una pancarta en la que se podía leer 'SOS, por un transporte digno' y con gritos de "fuera, fuera" y "ministra cómprate un camión". Los transportistas, al límite tras la subida desorbitada de la gasolina: "Nos cuesta dinero poder trabajar" DIANA FRESNEDA En la misma línea, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado este viernes, ante la posibilidad de negociar con los transportistas en paro, que el Gobierno "nunca se niega a sentarse con nadie, pero no puede ser rehén del chantaje que puedan estar produciendo determinados colectivos". Desde su punto de vista, "no está siendo un paro, sino un boicot", que cree que "aprovecha" la ultraderecha, y ha advertido de que "quienes están impidiendo que los productos lleguen" a destino, "le están haciendo el juego a Putin" que busca "la inestabilidad en el conjunto de los países europeos". 03.09 min Montero, sobre el paro de transportistas: "No se puede es utilizar la falta de suministros pra chantajear al Gobierno" También Unidas Podemos cree que hay infiltrados en el sector para desgastar al Ejecutivo, si bien les ha emplazado a resolver la problemática que padecen los transportistas. "Que la ultraderecha esté aprovechando el malestar de algunos sectores para infiltrarse, para engañarlos (porque no defienden sus intereses) y para desgastar al Gobierno no significa que los problemas de esos sectores no sean reales. Muchos lo son, y el Gobierno debe resolverlos", ha apuntado el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, en un comentario en Twitter.