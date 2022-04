El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al plan de respuesta a la guerra de Ucrania, un paquete de medidas esperado tanto por empresas como por consumidores y que finalizará el próximo 30 de junio. En total, 16.000 millones de euros en ayudas directas, rebajas de impuestos y una nueva línea de avales de créditos del ICO que pretenden amortiguar el efecto que la invasión rusa está teniendo en nuestros bolsillos, al dispararse el precio del gas, la electricidad y los combustibles por la dependencia rusa.

"Un plan serio y ambicioso que plantea medidas eficaces para dar respuesta a la compleja situación generada por la guerra mediante un Real Decreto-ley y distintos instrumentos normativos y no normativos", ha señalado la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien ha esbozado las principales medidas económicas del programa, que este lunes adelantó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Este plan de choque tendrá un impacto de unos 6.000 millones en ayudas directas y rebajas de impuestos y de otros 10.000 millones en créditos ICO para frenar el impacto de la crisis. Y está basado en cinco ejes principales: ayudas a familias, trabajadores y desplazados; ayudas al tejido empresarial; medidas en materia de transportes; medidas en materia de ciberseguridad y medidas en materia de energía.

Uno de los objetivos del Gobierno es que este plan funcione como muro de contención y permita que continúe la evolución positiva que la economía española venía registrando desde el pasado año y que permitió recuperar el pasado año casi la mitad de lo perdido (en términos anuales) con la irrupción de la pandemia. De momento, los principales organismos coinciden en que el Producto Interior Bruto (PIB) español se verá resentido por el impacto de la guerra: podría crecer un punto menos respecto a lo estimado inicialmente. El golpe final dependerá, en todo caso, de cuánto se prolongue el conflicto y de qué magnitud alcance.

Para ello, desde el Ejecutivo han reclamado el apoyo de todos los grupos políticos, pues la norma pasará ahora al Congreso de los Diputados para su convalidación. "Todos los colectivos con los que hemos establecido este proceso intenso de diálogo se van a ver reflejados en el Plan Nacional de Respuesta que hoy ponemos en marcha", ha reivindicado Calviño, quien ha confiado en "contar con el apoyo de los agentes políticos y los agentes sociales" pues a su juicio "los españoles quieren, necesitan y merecen es estabilidad, confianza y unidad". "Somos un Gobierno que cumple, que protege a la ciudadanía y las empresas", ha destacado Sánchez en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, el Gobierno ha dado a conocer algunos de los detalles del plan de choque, cuya letra pequeña no se conocerá hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Entre las medidas para ayudar a las familias, trabajadores y personas desplazadas destaca la bonificación con un mínimo de 20 céntimos el litro de combustible para todos los ciudadanos, no solo para los transportistas. El Gobierno aplicará una rebaja de 15 céntimos y las petroleras un mínimo de 5 céntimos. La iniciativa entrará en vigor este viernes y tendrá un coste para el Estado de 1.420 millones, según los técnicos de Hacienda.

Nuevas ayudas sociales

El Real Decreto-ley también refuerza las ayudas sociales. Este eje dirigido a los ciudadanos incorporará la limitación de las revisiones de las subidas de los precios de los contratos de alquiler de vivienda al 2 % en los próximos tres meses. "El Gobierno de España tiene el mandato en esta norma de proteger a las personas que viven de alquiler en nuestro país, personas que necesitan de un derecho fundamental como es la vivienda", ha reivindicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Además,

El plan también plan contempla el aumento del 15 % en la cuantía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) para llegar a más familias vulnerables y se extenderá a 600.000 familias más el bono social eléctrico, hasta llegar a 1,9 millones de hogares. Además, se incluyen medidas para el impacto de la crisis en las mujeres y, singularmente, en la trata de mujeres ucranianas y otras mujeres afectadas como consecuencia de la guerra.

"Me atrevo a decir que es una de las normas con mayor ambición desplegadas en el conjunto de la historia de nuestro país, a pesar de que ya hemos gestionado una pandemia y, por tanto, he de ponerlo en valor", ha puntualizado Díaz, quien ha transmitido que "lo van a hacer" y que de esta crisis "saldremos juntos", ya que "no puede ser de otra manera". "Por tanto, un mensaje de certidumbre y de tranquilidad, a pesar de los miedos, de las turbulencias o incluso del rigor, de la incertidumbre que apremia en tiempos de crisis económicas, como no hemos conocido en otros momentos", ha recalcado.