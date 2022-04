Con el plan de choque que se aprobará este martes, el Gobierno quiere evitar que la guerra “trunque” la evolución positiva que la economía española venía registrando desde el pasado año y que permitió recuperar el pasado año casi la mitad de lo perdido (en términos anuales) con la irrupción de la pandemia. Aunque la crisis energética y el repunte histórico de los precios en la segunda mitad del año ralentizó el crecimiento y retrasó la recuperación hasta 2023, el inicio de la invasión rusa en Ucrania ha desdibujado estas cifras y el 7 % estimado por el Ejecutivo, que ya pocos pronosticaban, podría quedar en saco roto si se cumplen finalmente las primeras expectativas.

De momento, los principales organismos coinciden en que el Producto Interior Bruto (PIB) español se verá resentido por el impacto de la guerra: podría crecer un punto menos respecto a lo estimado inicialmente. La economía mundial tampoco se librará del efecto dominó: crecería menos de la mitad que en 2021. El golpe final dependerá, en todo caso, de cuánto se prolongue el conflicto y de qué magnitud alcance.

“No vamos a permitir que la guerra trunque esa evolución positiva de la economía en nuestro país, que va a ser propicia para que España dé un gran salto hacia adelante en los próximos años y para que la crisis energética y la guerra no detengan la marcha de nuestra economía ni tampoco rebajen el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas”, destacó este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras avanzar algunas de las principales medidas de ese plan de choque, entre ellas, ayudas directas a los sectores más afectados, bonificaciones a los combustibles, rebajas de impuestos y una nueva línea de avales del ICO por valor de 10.000 millones de euros.

El primer organismo en dar la voz de alarma sobre un posible frenazo en la recuperación fue la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE): rebajó un punto sus previsiones de crecimiento mundial para 2022, con un impacto particularmente importante en Europa de 1,4 puntos. También la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) estimó un recorte en el crecimiento global, pasando del 3,6 % calculado hace seis meses al 2,6 %. Y el Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que volvería a bajar en abril sus proyecciones económicas.

Detrás de este retroceso estaría la subida en los precios de las materias primas, en particular el gas y el petróleo, pero también los precios de los cereales; el agravamiento de las interrupciones del suministro y la ruptura de los vínculos comerciales; así como un incremento de la incertidumbre. “El año 2021 y sobre todo el 2022 iba a ser el de la consolidación de la recuperación, tras dejar atrás lo peor de la pandemia. Sin embargo, todo apunta a que las tensiones inflacionistas, unidas a la pérdida de confianza, produzcan un menor dinamismo en la actividad económica”, sostiene a RTVE.es el director de Estudios de la Cámara de Comercio de España, Raúl Mínguez.

Los organismos internacionales coinciden en que el país peor parado por la crisis de precios derivada de la guerra será el causante de esta: Rusia, cuyo PIB se desplomará un 7,3 % en 2022, según las previsiones del UNCTAD, siendo la única de las grandes economías que podría entrar en recesión este año. Para la OCDE, la caída podría ser del 10 %.

El empleo será otro de los grandes perjudicados de esta crisis, apuntan los expertos consultados. “También va a estar muy sujeto a las presiones inflacionistas : si suben mucho los precios, evidentemente lo más normal es que las personas que trabajan, para poder ajustar un poco sus economías a la situación, soliciten subidas de salarios. Esto va a repercutir inevitablemente en el empleo si no somos capaz de generar más riqueza”, explica a RTVE.es el decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, José Mariano Moneva.

Asimismo, la conjunción de elevados precios y crecimiento podría desencadenar en la conocida como estanflación , un problema añadido para la maltrecha situación de la economía tras el impacto de la pandemia. No todos los expertos consultados creen que se llegará a ese punto, dado que el crecimiento, aunque atenuado, sigue siendo alto. "Es un riesgo, por ahora, limitado. Tenemos unos crecimientos estimados en el entorno del 4 y 5 % para España, muy por encima del crecimiento medio de este siglo", añade Mínguez.

Pero, ¿hasta dónde llegaremos?

“Hay un factor muy importante, que es la duración de esta guerra”, sostiene el decano de la Universidad de Zaragoza. “Un conflicto muy largo haría evidentemente que la situación en los mercados fuera, sobre todo a corto plazo, más costosa”, añade.

Además, en su opinión, es preciso atender a la competitividad de las empresas: “El crecimiento siempre está sujeto a que se mantengan unas tasas de competitividad alta como estábamos teniendo en estos últimos años y que nos salvaron de la crisis del 2008 y también parte de la pandemia”, recalca el profesor. “Sin embargo, en estos momentos no sabemos si nos salvarán ahora. Si los precios siguen al alza, las empresas no van a ser tan competitivas, y entonces el crecimiento que nosotros tenemos que sustentar, sobre todo en la exportación donde estábamos creciendo en los últimos años, pues no va a ser posible”, explica.

Para Mínguez, por su parte, la cuestión también versará sobre “las decisiones de política monetaria, política fiscal u otras políticas que se puedan articular”. “Serán las que determinen el sentido y la intensidad de las políticas”, recalca. Además, entre los factores a analizar en los próximos meses, apuntan los economistas, habrá que tener en cuenta también las consecuencias de las sanciones impuestas a Rusia por parte de la Unión Europea y Estados Unidos con el apoyo de Reino Unido y Canadá.

De momento, en el último Consejo Europeo, los Veintisiete decidieron postergar nuevas represalias contra Moscú, en contra de lo que habían hecho sus aliados. En cambio, instaron al país a detener los "crímenes de guerra" inmediatamente, permitir la creación de corredores humanitarios para evacuar a civiles, dar acceso a la ayuda humanitaria y liberar a los rehenes.