Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) han evitado este jueves concretar un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, a pesar de que Estados Unidos y el Reino Unido han anunciado más represalias contra Moscú. Sí han pedido a Vladímir Putin, sin embargo, que detenga los "crímenes de guerra" inmediatamente, permita la creación de corredores humanitarios para evacuar a civiles, dé acceso a la ayuda humanitaria y libere a los rehenes.

Estas han sido las conclusiones de la primera jornada de cumbre europea, que se celebra este jueves y viernes en Bruselas, y donde ha estado presente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con quien los líderes europeos han mantenido un debate de hora y media, después de celebrar una reunión de la OTAN y otra del G7. Tras el encuentro, Washington y la UE han mostrado un frente unido contra Rusia y han reflejado su "disposición a adoptar medidas adicionales y detener cualquier intento de eludir las sanciones", pero no se han concretado nuevos correctivos, tras cuatro paquetes de castigo contra la economía rusa.

Pese a la sincronización transatlántica, la Unión Europea no quiere, sobre todo, prohibir las importaciones de hidrocarburos rusos como ha hecho Estados Unidos. Países como Polonia, Finlandia o los bálticos, fronterizos con Rusia, sí están dispuestos a avanzar por la línea más dura para poner fin cuanto antes al conflicto; pero la mayoría de los Veintisiete cree que sería contraproducente, pues la lógica de los correctivos es que hagan más daño al sancionado que al sancionador y que se puedan sostener en el tiempo.

"No es realista, pero no solo para Austria, tampoco para Bulgaria, Chequia, Eslovaquia o Hungría, todos los que estamos de alguna forma afectados por el gas ruso", ha declarado el canciller austríaco, Karl Nehamer. Estados Unidos es un productor de energía cuyas importaciones rusas son marginales (un 8 % de petróleo y refinados, un 5 % de carbón y un 0,5 % de gas en 2021) mientras que los combustibles rusos tiene un peso fundamental en el engranaje productivo de la UE (27 % de petróleo, un 46 % de carbón y un 40 % de gas).

En este sentido, Biden y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, también han acordado este jueves aumentar el suministro de gas natural licuado procedente de Estados Unidos hacia la Unión Europea, con el fin de ayudar a reducir la dependencia del suministro de combustibles fósiles de Rusia.

Zelenski afea las reticencias más sanciones

En la cumbre europea también ha intervenido, por videoconferencia, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien ha agradecido a los países occidentales su apoyo "militar y humanitario", si bien ha pedido más sanciones contra Moscú y, en concreto, contra el sector energético que alimenta la maquinaria de guerra de Putin.

“No hay tiempo para dudar. Es tiempo de decidir ya“

"Al menos nadie lo sabe seguro, había una oportunidad", ha subrayado. Lo mismo ocurre, ha añadido, con el proyecto de gaseoducto Nord Stream, bloqueado por Alemania a raíz de la invasión rusa de Ucrania. "También fue un poco tarde porque si hubiera sido a tiempo, Rusia no habría creado una guerra del gas", ha añadido, incidiendo en que también ahí hubo una opción de evitarlo.

En este sentido, les ha preguntado directamente por las reticencias expresadas este mismo jueves por varios de los líderes sobre la imposición de nuevas sanciones, que muy probablemente tendrían que ir contra el sector energético ruso. "¿Y dudáis si imponer sanciones o no? ¿Y dudáis si permitir pasar armas o no? ¿Y dudáis si comerciar o no con Rusia?", les ha interrogado. "No hay tiempo para dudar. Es tiempo de decidir ya", ha sostenido. Finalmente, los líderes europeos han postergado esta decisión.