El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha anunciado este jueves que los líderes de la Alianza Atlántica han acordado enviar más ayuda militar a Ucrania y ha pedido a China que no apoye a Rusia en la guerra. Lo ha hecho en su comparecencia tras la cumbre extraordinaria entre los líderes de la Alianza Atlántica, cuando se cumple un mes del inicio de la invasión rusa de Ucrania.

El encuentro ha juntado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con los socios europeos por primera vez desde que comenzó la guerra en Ucrania. También ha intervenido el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, por una videoconferencia en la que ha pedido más apoyo a la OTAN y ha advertido de que el presidente ruso, Vladímir Putin, está dispuesto a ir "más allá de Ucrania".

Por su parte, Biden ha recalcado que " China entiende que su futuro económico está mucho más relacionado con Occidente que con Rusia" y ha confesado que espera que Chino no ayude a Rusia.

El secretario general de la OTAN ha indicado en una rueda de prensa tras la reunión que los líderes de la Alianza han pedido a China que "no apoye la guerra de Rusia en Ucrania". "Nuestro mensaje a China es que se una al resto del mundo y condene la guerra en Ucrania. No debe ofrecer ayuda económica o militar. Debe pedir una inmediata solución pacífica", ha señalado Stoltenberg.

"Esto demuestra la importancia de acabar con esta guerra inmediatamente , porque esta es una situación peligrosa", ha remarcado. "Tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que este conflicto no sea una guerra entre la OTAN y Rusia . Por eso, los aliados han dicho que no desplegarán tropas sobre el terreno en Ucrania", ha añadido.

Zelenski pide más apoyo militar a la Alianza

El presidente ucraniano ha llamado a los líderes de la OTAN a aumentar el apoyo militar a Ucrania contra las fuerzas rusas que, según ha advertido, atacarían a los miembros de la Alianza Atlántica en Europa del este, incluida Polonia.

"(Rusia) quiere ir más allá, contra los miembros orientales de la OTAN. Los estados bálticos. Polonia, seguro", ha señalado el mandatario, quien ha asegurado que "la OTAN aún tiene que demostrar qué puede hacer la Alianza para salvar a la gente".

Además, el presidente ha lamentado que los países occidentales no proporcionen a Ucrania aviones, modernos sistemas antimisiles, tanques o armas antibuque.

Zelenski también ha subrayado que "la paz da resultado, mientras las guerras no". "Me gustaría invitarles a demostrar a todo el mundo y las generaciones futuras que la guerra no da resultados. Sin embargo, la paz sí que da frutos y buenos resultados", ha manifestado ante los líderes de la OTAN.