Todo el horror esparcido durante 30 días de guerra en Ucrania no se puede resumir en unas cuantas líneas y tampoco lo podrán abarcar un puñado de fotos, pero lo que quizá sí logre la suma de palabras e imágenes sea subrayar, una vez más y de manera muy clara, los motivos por los que cada nuevo día hay que desear que llegue pronto el último.

Las diez siguientes fotografías no son más que eso, diez razones. Y podrían ser muchas más; tantas, como el número de instantáneas que han capturado los fotoperiodistas desplazados hasta ese país invadido desde el pasado 24 de febrero para mostrar a quienes no están allí las múltiples caras del conflicto: el sufrimiento de los civiles, las ciudades que han quedado destruidas, el asedio de las tropas rusas, la resistencia del ejército ucraniano y, en definitiva, el drama humano que se deriva de todo lo anterior.

Los suyos son los únicos disparos inofensivos y necesarios de esta guerra.

El 2 de marzo, la mujer de la siguiente fotografía sostenía entre sus brazos al bebé que acababa de dar a luz en el sótano de un hospital materno de Kiev que ha sido usado como refugio antibombas. La vida de ese bebé, como la de tantos otros, se abrió paso en medio de un panorama donde ya reinaba la muerte. Ningún niño debería nacer ni vivir en medio de una guerra ni ninguna mujer debería parir escuchando explosiones, pero al menos ambos tenían entonces un futuro por delante. No lo tienen, en cambio, las víctimas mortales del ataque perpetrado en Mariúpol contra un hospital infantil . Entre ellas, una madre embarazada que no dejó de acariciar su tripa mientras era evacuada de aquel edificio derruido y que finalmente falleció, al igual que el bebé que llevaba dentro .

La valentía de decir 'no a la guerra' en Rusia

El Gobierno ruso no es Rusia y no todos los ciudadanos de ese país apoyan la invasión. De hecho, son muchos los que han expresado su sufrimiento por la guerra y quienes se han atrevido a manifestarse en las calles, pese a las represalias. Una de las imágenes que mejor ha reflejado la valentía frente a la censura la dejó una periodista rusa que irrumpió el pasado 15 de marzo en un informativo de la televisión pública, en directo, con una pancarta encabezada por un "no a la guerra" que también decía: "Detengamos la guerra. No os creáis la propaganda. Os están mintiendo. Rusos contra la guerra".