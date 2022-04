Resumen de la guerra entre Ucrania y Rusia, 24 de marzo: Biden advierte a Rusia que responderá si usa armas químicas en Ucrania

El jefe de la diplomacia de Ucrania, Dmytro Kuleba, llama a los ciudadanos de todo el planeta a mostrar su apoyo a Kiev cuando se cumple un mes de la invasión rusa. Insta en un tuit a "pintar el mundo de amarillo y azul, los colores de la libertad y la dignidad".

“I reiterate President @ZelenskyyUa’s call to all the free people of the world: starting today, March 24th, make yourselves visible in the streets of your cities in support of Ukraine. Let’s paint the world yellow and blue, the worldwide colors of freedom and dignity 🇺🇿🇺🇿🇺🇿!“