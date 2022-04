Resumen de la Guerra entre Ucrania y Rusia el 25 de marzo: Ucrania evacúa a más de 7.000 personas en un día

El mandatario estadounidense, Joe Biden, ha dicho en Twitter que la OTAN ha estado "nunca ha estado más unida". "Putin está obteniendo exactamente lo contrario de lo que pretendía tener como consecuencia de entrar en Ucrania", ha escrito.

“NATO has never been more united than it is today. Putin is getting exactly the opposite of what he intended to have as a consequence of going into Ukraine.“