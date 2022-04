La huelga de transportes ha cumplido la octava jornada y la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional mantiene el llamamiento al paro indefinido, que está causando problemas en la cadena de suministros, y las marchas lentas de camiones para protestar contra el alza del precio de los combustibles, a pesar de las medidas anunciadas por el Gobierno tras la reunión mantenida este lunes con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), en la que no está la plataforma convocante.

Además, varias grandes patronales se han sumado a última hora de este lunes al paro de los pequeños transportistas a pesar de las ayudas anunciadas por el Gobierno.

La Plataforma convocante del paro ha insistido este lunes, a través de un comunicado, en que no volverán a la actividad hasta que sean "escuchados" y tengan "soluciones". Dice no sentirse representada por el CNTC e insiste en que la reunión se celebra "otra vez con la gente equivocada", y que "se sigue perdiendo el tiempo y alargando este paro", del que dicen, ha empezado "a desabastecer mucha industria y a presionar a la Administración".

Entre los sectores más afectados por la huelga de transportes se encuentra el lácteo, que paralizó su actividad el pasado jueves a causa de la huelga al no estar garantizada la recogida de la leche, pero también la automoción. La factoría de Volkswagen Navarra ha parado este lunes la producción por la falta de piezas derivada de la huelga en el sector del transporte.

La llegada de mercancías a las principales lonjas andaluzas se está produciendo este lunes con mucha más normalidad y no se han registrado problemas con los piquetes informativos. En Mercasevilla la entrada total de mercancía ha sido un 1.993,6 % superior al mismo día de la semana pasada, mientras que no se ha producido llegada de pescado como todos los lunes, según ha informado a Efe un portavoz de la lonja. Mercamálaga presenta este lunes una situación de cierta normalidad al no registrar una considerable disminución en la entrada de vehículos respecto a un lunes previo al paro de transportistas, según han informado a Efe fuentes del recinto.

Marchas contra la subida de los carburantes

La Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera ha convocado cuatro marchas de transportistas en Cataluña. Desde la zona Franca de Barcelona ha comenzado pasadas las 11:00 horas una marcha lenta de transportistas que discurre por las rondas principales y rodearán toda la ciudad. Otra marcha empezará en el interior de Cataluña y culminará en la zona franca de Barcelona, y se han convocado también movilizaciones desde Tarragona y Girona.

En el polígono industrial de Costa Vella, en Santiago de Compostela, se han concentrado camiones procedentes de toda la comunidad autónoma esta mañana, informa Luis Labandeira en TVE. Participan cabezas tractoras no solo camiones, remolques también, vehículos particulares que apoyan esta marcha lenta. La mayoría participan en la movilización con chalecos y otros distintivos con los que los convocantes les han aconsejado que acudan. Reclaman medidas para paliar los efectos de la subida de carburantes de energía y de productos de primera necesidad.

“�� TRANSPORTE | Os camioneros teñen convocadas para hoxe marchas lentas en varias cidades galegas | En Santiago concentráronse previamente no polígono Costa Vella | Imaxe: Manuel Tato | Veremos máis no Telexornal, ás 14:00 e ás 15:55 en @La1_tve pic.twitter.com/JToEfmJqhw“ — RTVEGalicia (@RTVEGalicia) March 21, 2022

Cientos de transportistas han iniciado en San Fernando de Henares (Madrid) una marcha lenta por diferentes vías de esta comunidad. La marcha se desarrollará de forma similar a la realizada el pasado viernes en la A-2, pero se ha ampliado a otras vías de la región como la M-50, la A-2, la A-3 y la A-42. "Nos hemos juntado hoy más de 1.500 camiones porque la gente ya no puede más, no somos una minoría: lo que tiene que hacer el Gobierno es sentarse con nosotros, no queremos imponer nada, queremos que se escuche a la parte real del transporte, no a la que está negociando hoy", ha dicho Miguel Cánovas, vocal de la Plataforma, en declaraciones recogidas por Efe.

En Andalucía, cientos de camiones han recorrido esta mañana el centro y las principales avenidas de Huelva, Cádiz y Granada.

También en Albacete, los transportistas y también algunos tractoristas protagonizan una marcha lenta, recorren en varias columnas la circunvalación de la ciudad hasta el polígono Campollano, informa Amparo García en TVE, con el objetivo de denunciar no solo los precios de los carburantes, sino también los contratos por los que trabajan, porque aseguran que les llevan a pérdidas.

En alguna gasolinera de la provincia albaceteña y en Murcia, algunas gasolineras low cost como las del Plenoil han tenido que cerrar temporalmente ante la falta de combustible. Sin embargo, el servicio se ha reanudado a las pocas horas y en este momento Plenoil tiene toda su red de estaciones de servicio operativa ya que han podido restablecer el servicio en las pocas gasolineras afectadas.