La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha anunciado este lunes que el Gobierno va a ofrecer bonificaciones en los carburantes a los transportistas por un valor de 500 millones de euros, y seguirán las negociaciones este viernes para concretar definitivamente las ayudas.

Durante su comparecencia, Sánchez ha rechazado una rebaja fiscal, tal y como pedía una parte del sector, ya que "esas medidas no iban a tener un efecto directo en el sector, puesto que la fiscalidad es la más baja que permite la normativa europea".

"Vamos a adoptar medidas que sigan la estructura de las de otros países como Francia, Italia y Portugal", ha especificado.

"Vamos a aplicar una bonificación del gasóleo profesional para que tenga un impacto real y efectivo y vaya directamente a los transportistas. Es una medida que tenemos que acabar de concretar en la cuantía y que haremos después del Consejo Europeo del 24 y 25 de marzo", ha añadido.

Sin embargo, varias patronales del sector, entre ellas Fenadismer, han decidido parar a partir de este martes, tal y como hacen desde hace ocho días los pequeños transportistas, ante la falta de concreción en las ayudas prometidas este lunes por el Gobierno, han asegurado a Efe fuentes del sector.

Este encuentro, que ha ocupado toda la mañana y parte de la tarde de este lunes, se ha producido en el octavo día de la huelga indefinida convocada por la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías (PDTM) , un grupo no integrado al CNTC.

La decisión llega después de que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño , y las ministras de Transportes y de Hacienda , Raquel Sánchez y María Jesús Montero , se hayan reunido este lunes con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), pero no con la patronal convocante de la huelga , para abordar soluciones a los altos precios de los carburantes .

Ocho días de bloqueos en las carreteras

Este encuentro se ha producido al cumplirse una semana del inicio de la huelga convocada por la PDTM, y en estos días se han ido intercalando las declaraciones por parte los profesionales convocantes y del Gobierno, que ha llegado a tildar los bloqueos de "boicot" contra el Ejecutivo.

Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CC.OO.), ha explicado este lunes en La Hora de La 1 que, para ellos, "no hay ninguna huelga convocada en el sector transporte". No obstante, ha reconocido que el Gobierno tiene que solucionar la subida de los precios de carburantes y energía: "Creemos que hay que tomar medidas de carácter urgente para disminuir los precios en general, los energéticos en particular, y para hacer frente a la situación atraviesan sectores que se ven afectados por el precio de los carburantes, fertilizantes y otros".

Por otro lado, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha condenado los actos violentos provocados por algunos conductores y "que han provocado una parada generalizada de muchos otros sectores".

Raquel Sánchez cree entonces que tras el acuerdo alcanzado con las grandes patronales de transporte por carretera ya no hay motivos para mantener la huelga que desde hace una semana afecta principalmente a la industria alimentaria.