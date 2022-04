La décima jornada de paros y movilizaciones de los transportistas ha dejado fábricas y tiendas a medio gas por la falta de productos y materias primas, después de que las grandes compañías del sector agroalimentario hayan alertado sobre la posible falta de suministros para seguir con su actividad si no hay un acuerdo entre el Gobierno y las organizaciones que mantienen el paro pese a la propuesta del Gobierno de bonificar el gasóleo con 500 millones de euros.

La reunión del Gobierno con el Comité Nacional de Transporte, que estaba prevista el próximo viernes, se ha adelantado finalmente a este jueves. Al encuentro con los representantes del sector, entre los que no está la plataforma convocante de los paros, acudirán la ministra de Economía, Nadia Calviño, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que llevarán propuestas concretas y no se levantarán de la mesa, según aseguran fuentes a TVE, hasta que no haya un acuerdo.

La ministra de Transportes ha dicho, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Congreso, que confía en un acuerdo con los transportistas y que van a hacer "todo lo posible" para alcanzar un acuerdo. "No nos preocupa otra cosa más que esa", ha dicho.

En la reunión, que será este jueves a las 11:30 con las asociaciones de transportistas, Fenadismer también ha avanzado que "no se levantará de la mesa" hasta que no se concreten las "medidas de ayudas efectivas que necesitan los transportistas" para compensar las alzas incontroladas del precio de los carburantes.

Sin embargo, la plataforma convocante de los paros ya ha advertido en jornadas pasadas que no cesarán en sus protestas hasta que la ministra se siente con ellos a negociar.

El paro cuesta 130 millones diarios al sector alimentario El paro indefinido de transportistas de mercancías por carretera tiene un coste para las cadenas de supermercados de 130 millones diarios, según han asegurado en rueda de prensa las principales organizaciones que representan a la cadena alimentaria. Los representantes de Cooperativas Agro-Alimentarias, de la industria (FIAB y Aecoc), las patronales de distribución (Anged, Asedas y Aces) y Hostelería de España, han reconocido que la protesta ha provocado problemas de abastecimiento y que una vez se desconvoque aún se tardará días en volver a la normalidad. 00.57 min El sector alimentario pide un acuerdo que ponga fin al paro de los transportistas y apela a la responsabilidad Grandes compañías del sector de la alimentación se han visto obligadas ya a interrumpir sus procesos de fabricación y a cerrar temporalmente sus plantas ante la falta de suministro como Calvo, Azucarera, Cuétara, Dcoop, JaenCoop, Agrosevilla o fábricas de pienso. Otras como Danone, Estrella de Galicia o Heineken-Cruzcampo han anunciado que deberán hacerlo próximamente si la huelga persiste. De momento, la compañía Danone ha parado ya una de sus fábricas de lácteos en España por la falta de materias primas, mientras que otras dos están en riesgo de cierre. También ha parado una fábrica de agua.

El Gobierno, "convencido" de que habrá un acuerdo esta semana Poco antes de conocerse el adelanto de la reunión con los representantes del sector, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado convencido en su respuesta a la portavoz del PP, Cuca Gamarra, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, de que esta semana el Ejecutivo alcanzará un acuerdo con el sector del transporte para "amortiguar el alza del precio de los carburantes, sobre todo el gasoil" y "hacer entre todos un gran plan que dé respuesta a las consecuencias de la guerra en Ucrania y para aprobarlo el 29 de marzo", ha agregado. Sánchez ha dicho después, en una rueda de prensa con motivo de su visita a la ciudad autónoma de Ceuta, que está "convencido" de que van a llegar a un acuerdo porque el Gobierno "tiene toda la voluntad", entiende las demandas del sector y va a hacer "todo lo que esté" en su mano y que este jueves no se van a levantar hasta lograr un acuerdo "que sea posible, factible por parte de las autoridades españolas y sostenible desde el punto de vista financiero y, sobre todo, adaptado a las necesidades y urgencias de un sector tan importante". Por su parte, la ministra de Transportes, ha dicho al ser preguntada en la sesión de control en el Congreso por la situación del sector del transporte por el diputado del PP, Andrés Lorite, que el Gobierno es "sensible" y ha atendido "en numerosas ocasiones" al Comité Nacional de Transporte por carretera, y que gracias a ello ha llegado a "acuerdos históricos" recogidos en un real decreto ley aprobado la semana pasada. "La mayoría de transportistas están trabajando", ha asegurado la ministra, aunque "muchos no pudieron la semana pasada porque se produjeron incidentes violentos", y ha mencionado que se tiraron piedras, palos, se quemaron remolques y se pincharon ruedas. Sánchez confía en llegar esta semana a un acuerdo con los transportistas y el PP le acusa de "no hacer nada" La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, admitió este martes, en una entrevista en RNE, "preocupación" en el Gobierno por el paro del transporte y reclamó "empatía" para llegar a un acuerdo a través del diálogo que sirva para "volver a la normalidad cuanto antes", después de que el Ejecutivo alcanzara un "importante acuerdo" en el Consejo Nacional de Transportes Terrestres que "no ha sido ratificado por el conjunto de los transportistas del paro", por lo que seguirán "adoptando medidas" para "recuperar la normalidad". 19.49 min 24 horas - Reyes Maroto: "Esperamos que las medidas que se están concretando solucionen el paro de transportes" - Escuchar ahora Desde que comenzó el paro de los transportistas el pasado 14 de marzo hasta las 8:00 horas de este miércoles, la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 61 personas y hay 445 investigados o denunciados en incidentes registrados. Además, han escoltado 5.757 convoyes de transportistas.