El Gobierno trata de alcanzar un acuerdo con los transportistas con ayudas directas al gasóleo

Este jueves se celebra la segunda reunión de esta semana entre los transportistas y el Gobierno para buscar solución al elevado precio del combustible que están afrontando estos conductores. Fuentes presentes en la reunión han señalado a RTVE que se están debatiendo ayudas directas de entre 25 y 30 céntimos por litro de combustible. Los transportistas recibirían esta cantidad directamente en las gasolineras y se le descontaría por litro repostado, pero fuentes del Gobierno han desmentido esa cifra.

En la reunión se encuentran presente las grandes patronales pertenecientes al Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), el organismo interlocutor con el Gobierno. No ha acudido, sin embargo, la plataforma convocante de las movilizaciones al no ser invitada, que han pedido al Ejecutivo que se reúna con ellos para concretar las medidas. De no hacerlo, dicen, continuarán con las movilizaciones.

El CNTC ha convocado una movilización en Madrid este domingo en el caso de que no se llegue a un acuerdo con el Gobierno.

“Hace ya tres horas que ha comenzado la reunión del Gobierno con el sector del transporte. Parece que puede haber algún avance en la negociación.



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado su confianza en que este jueves haya un acuerdo que permita poner fin a la situación. El jefe del Ejecutivo ha resaltado que lo importante es que el Gobierno "tiene el ánimo, la voluntad absoluta de resolver los problemas y las demandas que consideramos que puedan ser justas por parte de determinados colectivos, que están sufriendo el alza de los precios de la energía".

"Yo espero que en pocas horas podamos tener buenas noticias en España en el ámbito del sector de transportes", ha añadido.

En plena negociación la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, ha sido entrevistada en La Noche en el Canal 24 Horas de TVE y ha asegurado que confía en llegar a acuerdo con transportistas a lo largo de la noche.

"Estamos hablando con un nutrido grupo -de asociaciones de transportistas- con el que tenemos diálogo y confío en que eso nos lleve a una solución positiva a lo largo de la noche", ha destacado.

