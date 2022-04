Rusia ha seguido negando su uso de armas químicas y ha generado dudas sobre la autoría de los ataques realizados y también de los informes oficiales, en una estrategia de desinformación que es bien conocida: hacer dudar sobre todo y sobre todos. Estas dudas se han asentado en las redes sociales a través de mensajes conspirativos que no aportan pruebas de sus afirmaciones. El informe “El mundo entero está trucado” (All the World is staged) te cuenta cómo se han utilizado trolls y bots para diseminar falsedades sobre este asunto.

Varias investigaciones pormenorizadas de medios de comunicación expertos en verificación digital e inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) han mostrado cómo el régimen de Assad sí fue responsable del empleo de estas sustancias en el caso de Jan Shijún y cómo trató de ocultarlo junto a Rusia. Lo ha analizado The New York Times (aquí tienes su investigación visual y el “cómo se hizo”) y sobre todo Bellingcat. Este equipo le ha dedicado a esta cuestión muchos esfuerzos, concluyendo que el Gobierno de Siria sí estaba involucrado en la fabricación del gas sarín con el que se atacó.

En la guerra de Ucrania no hay de momento pruebas del uso de químicos y tóxicos ni por una parte ni por la otra. Es la mentira perfecta, porque se dice que ocurrirá, que este ataque se dará, y los verificadores no podemos comprobar cosas a futuro.

“Here's a look at Russia's attempts to create a narrative around false flag chemical attacks in Syria, something they appear to be repeating in Ukraine. https://t.co/uvwnna06zF“