En VerificaRTVE no consideramos que algo está confirmado porque lo haya dicho una fuente oficial, ya sea ucraniana o rusa. Buscamos contenidos que lo corroboren. Todos los emisores de información están bajo sospecha porque en términos de desinformación cada bulo es una batalla pero la guerra se gana con el relato para los libros de Historia, y ahí la pauta la marcan en muchas ocasiones los portavoces de partidos e instituciones públicas. En términos de comunicación política Kiev va por delante. Zelenski ha sido objeto de numerosos bulos, como este acusándole de grabar vídeos desde fuera de la capital que desmintió Blanca Bayo, pero le ha dado a la comunicación de guerra un toque propio y digital. Además Ucrania es el país agredido y ha sufrido cientos de víctimas civiles. Es imposible no empatizar con los refugiados que están llegando a la UE después de padecer ataques como el de Irpin, donde las bombas acabaron con la vida de una madre y sus hijos que viajaban juntos.

Esta es la impresión que tenemos desde Europa, aunque puede ser porque Rusia está concentrando los esfuerzos para imponer su desinformación dentro de sus propias fronteras y en otras partes del mundo, como puedes ver en el tuit inferior. Utiliza sobre todo la táctica de la gota de veneno para atribuir falsamente a toda Ucrania estereotipos como sus rasgos nazis, pese a que el número de ucranianos que combatieron con los nazis en la Segunda Guerra Mundial es cercano al 5%, y la población se enfrentó mayoritariamente al régimen de Adolf Hitler, como ha explicado en un hilo viral la investigadora Anna Colin Lebedev. Pero en la verificación hay que atender a las mentiras de los dos bandos, incluso si uno ha estado dando más muestras que otro sobre su manipulación. Se miente para minar la moral del otro, se cosifica al enemigo, se exagera la heroicidad propia -como en los memes de agricultores ucranianos que interceptan tanques (1 y 2 )-. La propaganda de atrocidades sobre el carácter asesino del contrario es constante, aunque muchos jóvenes soldados detenidos aparezcan desorientados y desorientados. Es el libro de estilo de toda guerra.

“When we say Kyiv is winning the information war, far too often we only mean information spaces we inhabit.



Pulling apart the most obvious RU info op to date (as we did using semantic modelling), very clear it is targeting BRICS, Africa, Asia. Not the West really at all. pic.twitter.com/GA5KUQo77S“