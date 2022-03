Las redes sociales se han convertido en un escenario clave en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Millones de usuarios comparten estos días datos, fotos y vídeos acerca de la situación crítica que se está viviendo en Europa del Este. Te lo hemos contado en el Telediario, en Rtve.es y en VerificaRTVE, donde llevamos días advirtiéndote de bulos que circulan por plataformas abiertas como TikTok o Twitter pero también por redes de mensajería como Telegram. Este último servicio ha sido uno de los más jugosos para detectar la desinformación y también la propaganda en esta crisis.

Desde que estalló la guerra, un joven llamado Cristian no ha parado de relatar en Tik Tok su huída de Kiev para llegar a Rumanía. Incluso ha llegado a través de las redes sociales un mensaje del propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Buscamos también en Instagram vídeos y fotos que se compartan desde Ucrania y ahí están. Hay publicaciones de los que están viviendo un conflicto en el que las redes sociales se han convertido en uno de los canales más utilizados por quienes viven esta situación de cerca.

El mal uso de las redes sociales

El peligro que suponen estas plataformas, donde la información circula con rapidez, no es solo para el usuario sino también para los gobiernos, que pueden fallar en sus operaciones de propaganda si no comprenden algunos aspectos técnicos básicos. Telegram suscitó toda la atención en materia desinformativa cuando el día 18 de febrero los líderes prorrusos de las regiones de Donetsk y Lugansk lanzaron a su población a través de este servicio discursos con avisos para evacuar la zona. Un análisis de los metadatos de ambos archivos permitió comprobar a la comunidad OSINT (investigación con fuentes abiertas) que los vídeos se habían grabado dos días antes, el 16 de febrero. La operación de “retirada” estaba planificada y no se debía a un agravamiento de las circunstancias en ese momento.

Para el experto en redes sociales Marcelino Madrigal, las redes sociales “no van a ser más que un campo de batalla más”. VK, la red conocida habitualmente como el “Facebook ruso”, tiene más control del que parece, según este especialista: “Los vídeos que se ven allí del conflicto son a cuentagotas, los que convengan al relato ruso”. Y detrás de algunos contenidos que circulan por Internet puede haber una estrategia, por ejemplo para desmoralizar al enemigo difundiendo información negativa para él.

Como siempre te recordamos, es importante saber detectar cuándo estamos ante un contenido desinformativo. Desde VerificaRTVE te ofrecemos una Caja de Herramientsa básica con la que podrás evitar los más sencillos, y te vamos avisando de otros bulos que circulan en torno al conflicto. En este, por ejemplo, hacían pasar un videojuego como imágenes reales, y esta foto de aviones militares no correspondía al actual ataque ruso.