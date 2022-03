El discurso sobre Ucrania pronunciado por Vladimir Putin ante el Consejo de Seguridad de Rusia el 21 de febrero llama la atención por reunir con mayor detalle y tono acusatorio que nunca la lista completa de presuntos agravios históricos en los que el presidente de Rusia ha basado su política exterior desde que llegó al poder. Te explicamos las principales acusaciones, la mayoría de ellas ya refutadas por expertos y organizaciones internacionales.

El discurso se retransmitió por televisión y dura aproximadamente 55 minutos, en los que Putin explica su visión de la situación en el este de Ucrania antes de firmar los decretos que reconocen la independencia de sus territorios de Donetsk y Lugansk, con tensiones separatistas agravadas desde 2014. La web oficial de El Kremlin ha publicado la alocución entera en ruso y solo parcialmente en inglés (hasta el minuto 27). Tienes una traducción y transcripción completa al inglés en C-Span. Estos son algunos de los adjetivos con que se han calificado las palabras del líder ruso en Occidente: “terrorífico”, “delirante” o “inquietante”. Para el ex ajedrecista Gary Kasparov, es el “fin del orden mundial”. Estos son los presuntos agravios esgrimidos por Vladimir Putin.

Pérez del Pozo reconoce que no hubo ningún compromiso por escrito pero asegura que Occidente y la Unión Soviética sí que pactaron verbalmente que la Alianza Atlántica no llegaría hasta las fronteras rusas . En su opinión, “hay muchos testimonios de personas que estaban en esas cumbres” que confirman el pacto verbal. Desde su creación en 1949, la organización ha duplicado su número de socios pasando de 12 a 30 miembros . Casi todos los nuevos estados afiliados (14) formaban parte del antiguo bloque del este

Es la gran acusación de Rusia en los últimos años. En las negociaciones sobre el fin de la Guerra Fría se les dijo que “la reunificación de Alemania no conduciría a la expansión al Este de la OTAN”. Putin afirmó en su discurso: “Estoy citando aquí. Dijeron esas cosas, dándonos garantías”, pero después, según él, no lo cumplieron (min. 40.13).

Contra el supuesto ‘genocidio’ en las regiones separatistas

El mandatario ruso ha repetido en su discurso la idea de “genocidio” contra la población de origen ruso en el este de Ucrania (min. 53.27) y ha reprochado a Occidente que no quiera admitir esta realidad. “Están torturando a personas, niños, mujeres, ancianos. No se detiene. No hemos visto que esto tenga un fin”. No existen pruebas de dicho genocidio a la población rusa de Lugansk y Donetsk y ninguna organización internacional de peso en materia de derechos humanos lo refrenda. De hecho,

Amnistía Internacional recoge irregularidades en el Donbás y ha documentado allí “la represión de todas las formas de disidencia”. La ONG denuncia “detenciones, interrogatorios y torturas y otros malos tratos por parte de las autoridades de facto [prorrusas] y el encarcelamiento en condiciones a menudo inhumanas”. Además, apunta a una “información independiente” limitada. En 2014 el centro de análisis Carnegie Endowment for International Peace ya explicaba que Rusia utiliza esta terminología como pretexto para defenderse: “Al enmarcar su lucha como una lucha contra un régimen que intenta cometer un genocidio, presentan sus acciones no como una primera opción sino como el último recurso de un pueblo que intenta proteger sus derechos humanos fundamentales.”