El ministerio de Defensa de Ucrania ha compartido nuevas palabras del presidente Volodímir Zelenski: "Llegará el momento y se restaurará toda la línea de la frontera estatal de Ucrania. Y para que esto suceda antes, todos debemos estar enfocados, listos para enfrentar audazmente el mal y responder a cada acto criminal contra Ucrania, contra nuestro pueblo, contra nuestra libertad".

“💬@ZelenskyyUa: The time will come and the whole line of the state border of 🇺🇿 will be restored. And for this to happen sooner, we must all be focused, ready to boldly face evil and respond to every criminal act against 🇺🇿, against our people, against our freedom. pic.twitter.com/c4OOGTSfWW“