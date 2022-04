El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha anunciado este martes que España expulsará a 27 diplomáticos rusos y personal de la embajada de Rusia en este país por representar "una amenaza para los intereses de la seguridad de nuestro país" y por las "terribles acciones llevadas a cabo en Ucrania", tras la masacre en la localidad ucraniana de Bucha. Los diplomáticos contarán con siete días para salir de España.

El 'número dos' de la embajada de Ucrania en España, Dimitri Matyushenko, ha recordado antes al Gobierno español que "no es la hora de pensar, sino de actuar" expulsando a los diplomáticos rusos, siguiendo el ejemplo de otros países europeos.

Las declaraciones del ministro español llegan tan solo unas horas antes de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, intervenga por videoconferencia ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la presidenta de la Cámara Baja, Meritxel Batet, así como diputados y senadores.

"Las imágenes que nos llegan de Bucha y Mariúpol solo reflejan barbarie y esto solo supone un punto de inflexión ante el que la comunidad internacional no puede permanecer impasible y que exige una respuesta contundente", ha manifestado Albares.

El ministro Albares ha detallado que la decisión es una respuesta "a unos crímenes que no pueden quedar impunes y sobre los que se debe realizar una exhaustiva investigación ". "Las insoportables imágenes que hemos visto de la matanza de civiles en la localidad ucraniana de Bucha tras la retirada del Ejército ruso nos indignan profundamente. España exige que los crímenes de guerra sean investigados de forma inmediata ", ha indicado.

Medidas para "acortar el esfuerzo de guerra" de Putin

El ministro de Exteriores español ha señalado que "la posición de España desde el inicio de la crisis de Ucrania ha sido tomar todas las medidas que puedan acortar el esfuerzo de guerra de Vladímir Putin e impedir que esta se financie con fondos europeos". "Es la base de todas las medidas", ha asegurado.

"Podemos comprender que hay países que tienen una exposición mayor al gas ruso, pero no vamos a dejar de tomar todas las decisiones para asfixiar al Gobierno de Putin y lo haremos todos de forma unida", ha añadido Albares.

El ministro ha subrayado que "España no busca nada más que la paz vuelva a Ucrania" y ha reiterado al pueblo ucraniano que "no está solo". "España, al igual que la inmensa mayoría de la comunidad internacional, le seguirá apoyando frente a una agresión rusa que no conoce límites", ha aseverado.