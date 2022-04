El primer ministro británico, Boris Johnson, ha compartido en Twitter su iniciativa para no depender energéticamente de Rusia, apostando por la energía nuclear: "No podemos permitir que nuestro país dependa del petróleo y el gas rusos. Una parte importante de la Estrategia Británica de Seguridad Energética es nuestro plan para entregar ocho nuevos reactores nucleares, el equivalente a uno al año, alimentando a millones de hogares con energía nuclear limpia, segura y confiable".

“We cannot allow our country to be dependent on Russian oil & gas. An important part of the British Energy Security Strategy is our plan to deliver eight new nuclear reactors, the equivalent of one a year, powering millions of homes with clean, safe, and reliable nuclear energy. pic.twitter.com/G5qEH8bN2k“