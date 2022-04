Resumen de la Guerra entre Ucrania y Rusia el 8 de abril: Más de 50 muertos en un bombardeo en la estación de Kramatorsk

La Fiscal General de Ucrania, Iryna Venediktova, ha confirmado en Twitter que se ha iniciado una investigación previa al juicio por violaciones de las leyes y costumbres de la guerra sobre el ataque este viernes a la estación de Kramatorsk: "Las fuerzas armadas de la Federación de Rusia, en violación del Derecho Internacional Humanitario (DIH), lanzaron ataques con misiles en la estación de tren de Kramatorsk, donde casi 4.000 civiles esperaban ser evacuados", ha señalado.

“A pre-trial investigation has been launched into violations of the laws and customs of war. On April 8, 2022, the armed forces of the RF in violation of IHL launched missile strikes on the Kramatorsk railway station where almost 4,000 civilians were waiting to be evacuated. pic.twitter.com/G1koo8UzEY“