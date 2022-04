La ONU suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos

Los países de la ONU han decidido este jueves suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos en respuesta a las supuestas "violaciones y abusos graves" que está cometiendo en la guerra en Ucrania.

La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado la resolución, presentada por Estados Unidos, con 93 votos a favor, 24 en contra (entre las que se encuentra China) y 58 abstenciones.

"Los criminales de guerra no tienen cabida en los órganos de la ONU destinados a proteger los derechos humanos", ha afirmado el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, al agradecer a los Estados miembros que han apoyado la medida. "Eligieron el lado correcto de la historia".

"FM @DmytroKuleba: "War criminals have no place in UN bodies aimed at protecting human rights."



The UN General Assembly adopted the resolution on the suspension of #Russia's rights of membership in the #UN Human Rights Council.



93 ✔️

24 ❌