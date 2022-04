Las autoridades ucranianas temen que lo ocurrido en Bucha, localidad al norte de Kiev donde se han encontrado cadáveres de civiles supuestamente torturados y ejecutados, se haya repetido en otras zonas tomadas por los rusos desde el comienzo de la invasión, hace ya 41 días.

"Esta no es la única ciudad - ha asegurado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en un vídeo - Es una de las muchas comunidades ucranianas que los rusos pudieron capturar. Ahora, hay información de que en Borodyanka y otras ciudades liberadas, el número de muertos por los ocupantes puede ser mucho mayor".

El viceministro polaco de Exteriores, Pawel Jabłoński, ha explicado que el gobierno de Ucrania ha proporcionado información a Polonia según la cual "la escala de los crímenes puede ser aún mayor, mucho más grave" que lo descubierto en Bucha.

Rusia insiste en que es falso que sus tropas hayan cometido crímenes de guerra y acusa a Occidente y a Kiev de orquestar un "montaje" y una provocación.

Sin embargo, las imágenes por satélite contradicen la versión rusa sobre Bucha. El diario 'The New York Times' ha publicado unas imágenes de la empresa especializada Maxar Technologies, que datan del 11 de marzo, fecha en que las tropas rusas aún ocupaban la ciudad, y donde se ven once bultos tendidos en el suelo "similares en tamaño a un cuerpo humano" en una sola calle llamada Yablonska.

Mientras tanto, continúan los esfuerzos por sacar a los civiles de las ciudades donde continúan los combates. La viceprimera ministra ucraniana, Iryna Vereshchuk, ha afirmado que este martes se ha planificado la apertura de siete corredores humanitarios, incluyendo el de Mariúpol a Zaporiyia, que no ha podido abrirse en los últimos días. Un equipo de la Cruz Roja que se dirigía a Mariúpol y que fue retenido por los rusos en la localidad de Mangush ha sido liberado y enviado de vuelta a Zaporiyia.

Más de un millar de civiles han muerto y hay más de cuatro millones de refugiados desde el comienzo de la guerra, según la ONU.