El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha comparado este martes en una videoconferencia ante el Congreso de los Diputados la situación en su país con la vivida en la localidad vasca de Gernika en 1937 durante la Guerra Civil, y ha pedido a España "más ayuda con armas y sanciones".

"Imaginen que ahora la gente de Europa viviera en desvanes para salvarse. Estamos en abril de 2022, pero parece que estamos en abril de 1937, cuando todo el mundo supo lo que pasó en Gernika", ha señalado el mandatario haciendo referencia al bombardeo de la localidad vasca.

Además del presidente del Gobierno, la presidenta de la Cámara Baja, diputados y senadores, también han asistido al Congreso de los Diputados el embajador de Ucrania, Serhii Pohoreltsev, así como refugiados que han huido a España de la guerra y embajadores de la Unión Europea y de la OTAN.

Las declaraciones del mandatario ucraniano llegan después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunciara que España expulsará a 27 diplomáticos rusos y personal de la embajada de Rusia por presentar "una amenaza para los intereses de la seguridad del país" y por las "terribles acciones" llevadas a cabo por las tropas rusas en Ucrania.

Zelenski ha hecho de sus intervenciones ante parlamentos de todo el mundo una de sus principales bazas para recabar apoyos para su país en su defensa frente a la invasión rusa. La primera tuvo lugar hace un mes ante el Parlamento Europeo y, desde entonces, ha hablado en casi 20 asambleas, las últimas de ellas las de Bélgica, Países Bajos y Australia.

Zelenski insta a la ONU a reformar su sistema

Minutos antes de su intervención ante el Congreso de los Diputados, Zelenski ha hablado ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde ha propuesto una reforma del sistema de la organización para poder hacer frente a agresiones como la sufrida en su país.

El presidente ucraniano ha reprochado a la comunidad internacional su escasa determinación a la hora de detener la guerra iniciada por Rusia. "Si seguimos así, mi país solo podrá depender de sus propias armas y no del Derecho Internacional. Podrían simplemente cerrar sus puertas. Si no, actúen. La Carta de Naciones Unidas tiene que activarse nuevamente para que el veto no se convierta en un derecho a la muerte", ha indicado Zelenski.

Asimismo ha denunciado que en Ucrania se están cometiendo "los crímenes más terribles desde la II Guerra Mundial" y ha pedido tribunal "parecido al de Nuremberg". Ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Zelenski ha descrito torturas, violaciones y asesinatos de familias enteras y ha subrayado que "tenemos pruebas y podemos llevar a cabo una plena investigación de lo ocurrido para castigar de una vez por todas a aquellos que se sienten con el privilegio de cometer un delito y salir impunes".